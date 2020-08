DL Rilancio. Barattoni (PD): “Norma autoproduzione, risultati importanti per il settore portuale”

“Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del DL 34, cd. DL Rilancio, che contiene alcune norme di grande rilievo a favore dei lavoratori e delle imprese dei trasporti – scrivono dal PD. – Riguardo alle operazioni portuali la norma, introdotta da un emendamento del PD approvato alla Camera, mette limiti netti e chiari alla cd.”autoproduzione”, cioè alla pratica per cui una nave, ancorata in porto, svolge con proprio personale le operazioni portuali, quali ad esempio il rizzaggio e il derizzaggio delle merci siano essi TIR, trailers o contenitori.”

“Questa pratica, – avanzano – diffusasi ultimamente nei porti italiani, è lesiva degli interessi delle imprese presenti nei porti e autorizzate dalle Autorità portuali a svolgere queste operazioni. Al tempo stesso la pratica è profondamente svantaggiosa per gli interessi dei lavoratori portuali, che vedono il lavoro svolto da lavoratori marittimi, imbarcati a bordo delle navi che lo svolgono oltre al lavoro contrattuale e che non hanno un’adeguata preparazione, con gravissimi rischi per la sicurezza loro, degli equipaggi, del carico e della nave. Grazie alla nuova norma, l’autoproduzione sarà autorizzata solo in caso di impossibilità di svolgere queste operazioni da parte delle imprese portuali e comunque la nave dovrà essere dotata di mezzi meccanici adeguati, personale idoneo, aggiuntivo rispetto all’organico della nave. Inoltre dovrà essere pagato il corrispettivo per l’utilizzo del porto e prestata idonea cauzione. Con l’art. 199 è stato introdotto a favore delle compagnie portuali fornitrici di manodopera temporanea un contributo pari a 90 euro per ogni giornata di lavoro prestata in meno rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 a causa della pandemia. Inoltre il DL contiene nuove norme sul trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo e sul trasporto pubblico”

“Grazie al lavoro dei deputati e dei senatori del Partito Democratico – ha commentato il segretario provinciale del PD ravennate Alessandro Barattoni – in particolar modo dell’on. Pagani e del capogruppo PD in commissione trasporti, Davide Gariglio abbiamo ottenuto risultati molto rilevanti. Dal 2018, a fianco delle proteste dei lavoratori e insieme al circolo del PD del porto, abbiamo sostenuto la necessità di contrastare scenari che arrestavano lo sviluppo economico e occupazionale del nostro e degli altri porti. Quella dell’autoproduzione è una norma attesa da vent’anni, tanto che le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero dei lavoratori portuali e marittimi per sostenere l’approvazione della norma sull’autoproduzione; questa norma inoltre era stata richiesta con forza dalle Organizzazioni sindacali europee e internazionali.”