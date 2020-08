Ravenna. Affondo di Morrone (segretario Lega Romagna) su vicesindaco Fusignani: “Nuova regolamentazione impedisce a ‘vongolari’ di lavorare”

Il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, punta il dito sul vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani che, in alcune dichiarazioni apparse il 6 agosto 2020 sulla stampa locale, a detta di Morrone “giustifica il voltafaccia dell’amministrazione ravennate con l’introduzione di una nuova regolamentazione che, nei fatti, impedirà ai ‘vongolari’ di esercitare una professione consentita da decenni”.

Il segretario della Lega ha aggiunto in merito a Fusignani: “Duro con i deboli, debole con i forti. Sul ‘caso’ dei ‘vongolari’ delle pialasse ravennati, in particolare della Baiona, sembra che il vicesindaco Eugenio Fusignani voglia usare il pugno di ferro, senza considerare le famiglie che fino ad oggi, nella piena legalità, hanno potuto contare su questa attività e che potrebbero rimanere senza lavoro”.

Morrone, sul tema, ha già avuto nei giorni scorsi un incontro in Prefettura e viene costantemente aggiornato dal gruppo consiliare della Lega che monitora la vicenda: “Fusignani impone nuove regole adducendo ragioni poco plausibili. Siamo tutti per il rispetto dell’ecosistema, ci mancherebbe, bisogna tuttavia agire in modo da trovare una mediazione fra le varie esigenze. E questo non sembra nelle corde del vicesindaco, che dovrebbe spiegare le ragioni di tanta animosità nei confronti dei ‘vongolari’. Altro ragionamento è quello della legalità relativo alla pesca di frodo che dovrebbe essere combattuta senza quartiere. Ci chiediamo perché dopo tante denunce i pescatori di frodo proseguano nella loro attività, mentre i proclami di Fusignani contro questa ‘piaga’ rimangono solo sulla carta.Se è vero, come è vero, che la pesca di frodo rappresenta un danno incalcolabile per l’ecosistema, allora l’amministrazione ravennate punti davvero a debellarla, trovando invece un accordo che vada incontro alle richieste di chi ha svolto legalmente questa attività”.