Villa San Martino. Per la Buona Politica Lugo interviene su orari Ufficio Postale: “Sia aperto almeno 3 giorni a settimana”

Per la Buona Politica Lugo è intervenuta in merito alla chiusura (e conseguente variazioni di orari) dell’ufficio postale di Villa San Martino. Nella nota stampa diramata dal gruppo politico si legge quanto segue: “Premesso che Poste Italiane S.p.A. ha deciso di chiudere alcuni Uffici Postali o di ridurre gli orari di apertura in tutto il territorio italiano a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e tale problematica è stata ed è tuttora molto sentita. Sottolineato che tale contrazione del servizio è stata dettata dalla contingenza e da motivi di sicurezza.

Verificato che l’Ufficio Postale di Villa San Martino, in precedenza della chiusura totale, osservava l’apertura per tre giorni settimana e dalla riapertura, avvenuta lo scorso 14 aprile, osserva l’orario dalle 8,20 alle 13,45 nella sola giornata del lunedì. Evidenziato che Villa San Martino è la seconda frazione per residenti del Comune di Lugo, che nella località non è presente nessun istituto di credito e non vi è ATM – servizio prelievo denaro contante da sportello automatico.

Accertato che l’ufficio postale di Villa San Martino assicura ,con il lavoro di un solo dipendente, diversi servizi quali, a esempio, il conto Banco Posta per cittadini e imprese, la cessione del 5° per i pensionati, prestiti Banco Posta, raccomandate, buoni postali fruttiferi, titoli di stato, poste delivery standard, eccetera.

Accertato altresì che diverse imprese della zona artigianale di Lugo situate nelle adiacenze della S.S. San Vitale utilizzano i servizi dell’ufficio postale in esame per la vicinanza e/o per la comodità di parcheggio, come pure le numerose attività produttive agricole e non che sono insediate nel territorio di riferimento.

Tenuto conto che gli abitanti della frazione , già privati nel tempo di altri servizi di prossimità quali punti vendita di alimentari e di conforto, e in particolare quelli più anziani che non utilizzano il mezzo privato per gli spostamenti, sono costretti a lunghe attese presso l’Ufficio per svolgere le pratiche di cui necessitano come, a esempio, la riscossione del rateo pensione o il ritiro di una raccomandata dopo oltre 10 giorni dal recapitato avviso.

Per tutto quanto premesso, si INTERPELLA al fine di:

Intervenire, tramite l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Emilia Romagna – nei confronti di Poste S.p.A. affinché, in tempi brevi, sia ripristinata nell’Ufficio Postale di Villa San Martino l’operatività pregressa alla fase emergenziale, con l’apertura del servizio per almeno tre giorni la settimana.

Rappresentare alla Dirigenza di Poste S.p.A. la rilevanza dei servizi erogati nella frazione di Villa San Martino che rivestono la caratteristica di interesse pubblico.

Evidenziare alla Dirigenza di Poste S.p.A. i disagi cui sono sottoposti i residenti della frazione e zone limitrofe al seguito della restrizione dei giorni di apertura e la necessità di assicurare orari di apertura dell’Ufficio più estesi per non pregiudicare il principio di universalità che caratterizza il servizio postale.

Si resta in attesa di risposta scritta e di copia del carteggio che intercorrerà tra Amministrazione Comunale di Lugo, ANCI e Direzione Poste S.p.A.”.