Elezioni Faenza: inaugura la sede del comitato elettorale del candidato di centrodestra Paolo Cavina

Brindisi inaugurale, martedì 11 agosto alle 11 per l’apertura della sede del comitato elettorale del candidato sindaco di centrodestra, Paolo Cavina. L’iniziativa si terrà presso la sede di via Matteotti 4 a Faenza, che resterà aperta e operativa fino alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

“La sede di tutte le forze civiche e politiche che sostengono Paolo Cavina – spiegano dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco -, sarà uno spazio aperto di confronto e dialogo con la città e sarà il punto di partenza del cambiamento”. Nell’occasione, oltre a diversi candidati, sarà presente il candidato sindaco Paolo Cavina che svelerà alcuni punti del proprio programma in anteprima per la stampa. In un successivo momento saranno approfondite tutte le idee e punti programmatici della coalizione in una presentazione pubblica alla città.