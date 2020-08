Il 21 agosto Matteo Salvini a Faenza per sostenere il candidato sindaco Paolo Cavina

“Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Faenza, in piazza della Libertà, venerdì 21 agosto, alle 20.30”.

A darne notizia è il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone. “Abbiamo aperto la campagna elettorale, insieme a soci e simpatizzanti della Lega, il 27 giugno scorso a Casa Spadoni con Matteo Salvini, durante una serata affollatissima. Venerdì 21 Salvini torna a Faenza, questa volta in piazza, per sostenere il candidato sindaco della coalizione alternativa alla sinistra, Paolo Cavina, designato da un’area che comprende le forze di centrodestra e tre liste civiche”.