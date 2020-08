Fusignani (PRI Ravenna): l’Edera sosterrà Isola a Faenza, ma avremmo voluto un’aggregazione laica e liberaldemocratica

L’Esecutivo provinciale del PRI riunitosi il 12 agosto per discutere sulle imminenti amministrative faentine, ha preso atto della decisione maturata di concerto con la Consociazione faentina di sostenere la candidatura a Sindaco di Massimo Isola nell’ambito di una coalizione di centrosinistra.

“Ancora una volta sottolineiamo con rammarico l’impossibilità di poter sostenere Isola con un’aggregazione laica, liberaldemocratica ed europeista che avrebbe rappresentato una novità positiva non solo per Faenza – dichiara Eugenio Fusignani Segretario Provinciale PRI Ravenna -. Questo non significa che l’idea vada abbandonata, ma, al contrario moltiplicheremo gli sforzi per fare in modo che questa ipotesi sia sempre più possibile calarla nella realtà, soprattutto in prospettiva delle Amministrative di Ravenna 2021″.

“Infatti, non solo per i Repubblicani faentini ma anche per tutti i Repubblicani ravennati, è importante lavorare per la costruzione di quest’area unendo le energie di forze di lunga tradizione e ben radicate nel territorio come il PRI, con altre che esprimono idee e visioni importanti come Azione, e con le forze europeiste e del socialismo liberale – prosegue Fusignani – . Non nascondiamo il fatto che l’idea messa in pista dall’on. Calenda, al di là della suggestione del suo “fronte repubblicano”, rappresenti una visione importante per le forze di ispirazione liberale e democratica, ma soprattutto rappresenti una risposta autorevole per contrastare le derive sovraniste e le ubriacature populiste che ingessano il Paese facendogli compiere inaccettabili passi indietro”.

“Intanto partiamo dalle elezioni di settembre, demandando alla Consociazione Faentina la scelta di un autorevole iscritto al PRI che nella lista promossa direttamente dal candidato Sindaco Massimo Isola sappia rappresentare le idee Repubblicane, interpretare in modo indipendente il valore della cultura come pratica di sviluppo per la Città, e porsi come persona di dialogo per un ragionamento che sappia andare anche oltre la tornata elettorale”.