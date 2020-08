Ancisi (LpRa): “Fallimento della politica turistica, Ravenna 12^ per numero di turisti stranieri”

Il leader di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, interviene criticamente sulla gestione turistica della città di Ravenna, prendendo spunto dalla classifica delle città visitate da turisti stranieri in rapporto alla popolazione, utilizzata per erogare il Bonus del Decreto Agosto, rivolto agli esercizi commerciali che hanno avuto cali di fatturato a causa dell’epidemia.

Nella graduatoria, Ravenna risulterebbe 12^ a pari merito con Bologna e La Spezia, surclassata da alcune “big” del turismo come Venezia (prima) e Firenze (terza) ma anche Rimini (quarta), Verbania, Siena e Pisa, solo per citarne alcune.

“Anche solo tenendo conto delle eccellenze assolute – commenta Ancisi -, Ravenna possiede 8 siti patrimoni mondiali dell’Umanità (UNESCO) su 11 nell’Emilia-Romagna e 55 in Italia, superata solo da Roma. A questi si aggiungono la tomba di Dante, le pinete storiche, almeno quattro zone umide di interesse naturalistico universale, 35 chilometri di spiagge ampie e pregiate, un festival musicale (Ravenna Festival) tra i più importanti d’Europa”.

“Ma com’è possibile – aggiunge Ancisi – che ci distacchino, anche crudelmente, Verbania (26%), Rimini (15,3%), Siena (11,6%), Pisa (9,9%), Como (7,2%), Verona (6,4%), Urbino (5,7%), ci pareggino Bologna e La Spezia, ci siano a ruota Bolzano (4,1%), Bergamo (3,8%), Lucca (3,7%), Matera (3,4%, miracolata Capitale europea della Cultura 2019), Padova e Agrigento (3,3%), Siracusa e Ragusa (3%)? Ce la possono raccontare con tutti gli stratagemmi, le incensazioni e gli illusionismi che vogliono, ma la risposta inequivocabile sta nel malgoverno semisecolare delle virtù storiche di cui la nostra città abbonda, al quale va peraltro politicamente addebitato anche l’isolamento dalle principali vie e modalità di trasporto e comunicazione in cui è stata tragicamente abbandonata”.

“Bonaccini, presidente della Regione – b-, presenziando alla presentazione del programma di Ravenna per il prossimo centenario dantesco, ha detto: “Dante 2021 sarà l’appuntamento che inserirà una volta per tutte Ravenna nel circuito delle grandi città culturali italiane”. Sarà per il prossimo centenario”.