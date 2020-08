“La destra si può battere” Stefano Bonaccini a Cervia il 17 agosto, intervistato da Serena Bortone

Stefano Bonaccini sarà a Cervia il 17 agosto per presentare il suo primo libro, intervistato dalla giornalista Rai Serena Bortone, conduttrice dal 2017 a giungo 2020 di “Agorà”, trasmissione mattutina di Rai3.

“La destra si può battere – Dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore” (Edizioni Piemme) verrà presentato sotto la Torre San Michele mercoledì 19 agosto alle 21.00, in pieno rispetto delle Norme Covid, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna.

“Nelle elezioni regionali dello scorso gennaio la posta in gioco era altissima: vincere oppure consegnare la regione più rossa d’Italia a Salvini e alla destra, con una serie di conseguenze dannose per la stabilità del governo nazionale. I sondaggi, fino a poche ore prima del voto, non erano così positivi per il candidato di centrosinistra. Eppure, alla fine è riuscito a imporsi con un ampio margine. Questa non è solo la storia della sua arrembante campagna elettorale o delle sue indiscutibili qualità di amministratore, capace di rendere la regione tra le migliori d’Europa, ma è anche e soprattutto un manifesto politico che individua le ricette fondamentali di una vittoria nazionale. Perché è vero che l’Emilia-Romagna non è l’Italia ma è pur sempre una parte importante e paradigmatica del nostro Paese” dichiarano dal PD di Cervia -. Per parlare di questo è di molto altro l’appuntamento è sotto la Torre San Michele in via Evangelisti 4 a Cervia.