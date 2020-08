Faenza, i Cinque Stelle tornano in gioco dopo il voto della piattaforma Rousseau. Forse con Isola o forse da soli

Il MoVimento 5 Stelle è pronto a riprovarci dopo quello che era sembrato un “addio” agli elettori: lista di candidati e simbolo potrebbero essere presenti sulla scheda elettorale dei faentini alla consultazione amministrativa che si terrà tra poco più di un mese. L’ipotesi più accreditata lo vedrebbe presente nella coalizione di centrosinistra, ma ad oggi non si può escludere la lista solitaria, pronta a interloquire una volta in Consiglio comunale con Pd e soci. Di sicuro c’è che i pentastellati faentini la lista di almeno 16 candidati ce l’hanno già pronta da qualche settimana: con, eventuali, pochi ritocchi può essere presentata tra venerdì e sabato prossimi all’Ufficio elettorale del Comune “senza soffrire”, poiché, in quanto partito presente col medesimo simbolo sia in Comune sia in Regione, non ha bisogno delle firme di certificazione dei cittadini. In caso di corsa solitaria, la candidatura a sindaco potrebbe cadere su Marilena Mengozzi, consigliera comunale uscente.

Era il 6 agosto quando il MoVimento 5 Stelle Faenza annunciò che non avrebbe partecipato “alle prossime elezioni amministrative. Una decisione sofferta e che fa male, ma che ci vediamo costretti a prendere. Meglio farsi da parte che presentare una lista all’ultimo senza la convinzione e la spinta necessari. Meglio chiudere con dignità. Di certo 15 anni di battaglie non si cancellano, abbiamo scritto la storia della politica locale e ne andiamo fieri”. Dallo scorso venerdì pomeriggio, invece, è partita una sorta di “contrordine compagni”, dopo la consultazione interna nazionale durata 24 ore su internet. Il quesito agli iscritti del M5s sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche anche con i partiti tradizionali, ha ricevuto 29.196 voti favorevoli, pari al 59,9% dei votanti sulla “piattaforma Rousseau”; i “no” sono stati 19.514, il 40,1% del totale.

Pertanto, dopo il primo “stop” targato Vito Crimi (che aveva semplicemente applicato lo Statuto del MoVimento) via libera, in teoria, ai pentastellati faentini, i quali partivano da una base di confronto durata settimane con Europa Verde, L’Altra Faenza, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno, quindi con il candidato del centrosinistra Massimo Isola e le altre forze di coalizione, prima di alzare bandiera bianca. “Ma è un arrivederci, non un addio” avevano aggiunto i seguaci di Beppe Grillo: ed ora eccoli di nuovo in trincea.

Da venerdì il weekend di Ferragosto ha visto riaccendersi le stelline del MoVimento e come primo passo è stato contattato Massimo Isola, il quale aveva aperto le braccia ai pentastellati, pur sapendo di affrontare il pesante veto di “Faenza in Azione” (caduto in seguito al ritiro dei calendiani dalla competizione elettorale), il “quasi no” generalizzato di Italia Viva per bocca di Matteo Renzi anche se il capolista manfredo Alessio Grillini si era detto attento alle proposte e nient’altro, i dubbi dei civici di “Faenza Cresce” non andati al di là di un educato “vediamo” e qualche perplessità manifestata a mezza bocca da esponenti del Partito Democratico locale, anche solo per il fatto di dovere “riscrivere” un po’ di strategie.

A margine della presentazione della lista del Partito democratico si erano espressi pochi giorni fa la consigliera regionale Manuela Rontini e il segretario provinciale Alessandro Barattoni “È prematuro fare elucubrazioni in questa fase” aveva detto la consigliera. “Il cantiere del centrosinistra è stato aperto a tutti – aveva aggiunto il segretario -: se gli iscritti del M5s si esprimeranno a favore delle alleanze locali e i pentastellati faentini torneranno al nostro tavolo, ne discuteremo assieme a tutti i partecipanti alla coalizione”.

Ora, però, il tempo stringe, perché il percorso di confronto tra M5s e il Pd con Isola va avanti, dal punto in cui si era interrotto per il ritiro dei pentastellati. Le parti si sono date comunque un paio di giorni di lavoro al massimo per chiudere, positivamente, i discorsi e celebrare l’ingresso dei 5 Stelle nel centrosinistra faentino. Dagli organi centrali romani, il MoVimento ha ricevuto l’autorizzazione ad andare avanti, ovviamente se possibile.