Bagnacavallo. Referendum costituzionale: ultimi giorni per candidarsi a scrutatore

Ultimi giorni per candidarsi a scrutatore al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. La dichiarazione di disponibilità dei cittadini di Bagnacavallo iscritti all’albo va infatti compilata online entro il 25 agosto nell’apposito form accessibile dalla homepage del sito istituzionale del Comune (banner Servizi online > Anagrafe Elettorale > Bagnacavallo).

In occasione dei referendum il compenso previsto è di 104 euro (non soggetto a prelievo fiscale). Gli scrutatori dovranno garantire la presenza il sabato dalle 16 per le operazioni preliminari, durante la votazione (domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15) e per le fasi di scrutinio che inizieranno subito dopo.