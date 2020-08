Elezioni Faenza. Presentata lista civica di centrodestra “Insieme per Cambiare”

A ventiquattro ore dalla presentazione della “lista figlia” denominata “Per Faenza”, sono i civici di “Insieme per Cambiare” a mettere in vetrina i ventiquattro candidati consiglieri comunali che supporteranno Paolo Cavina nella competizione elettorale che ha come approdo il governo di Faenza dal prossimo ottobre fino al 2025.

E’ stato proprio il candidato civico dello schieramento di centrodestra a dare il via alla passerella di persone e di buone intenzioni, organizzata, probabilmente non a caso, in Piazza Pietro Nenni (nota col vecchio nome “della Molinella”), che è il luogo più centrale che ci sia nella città della ceramica, trattandosi di fatto del cortilone attorno al quale si sviluppa Palazzo Manfredi, sede del Comune.

Gli accordi di fine luglio tra i civici e i tre partiti del centrodestra hanno portato alla candidatura unitaria di Cavina in una coalizione a guida civica espressa da “Insieme per Cambiare”, “Per Faenza”, “Rinnovare Faenza” (che ha in lista persone di espressione forzista), Popolo della Famiglia, Fratelli d’Italia e Lega alle elezioni amministrative di domenica 20 e di lunedì 21 settembre.

Capolista di “Insieme per Cambiare” è Massimiliano “Penzo” Penazzi (52 anni, fra gli organizzatori da una ventina d’anni del “Trofeo Bandini” a Brisighella, volontario in seno all’Anffas, consigliere comunale uscente); gli altri candidati sono in lista in ordine alfabetico: Mebrouk Abdeslam (48), Suzana Allmeta (54), Sabina Lucia Amato (34), Antonella Ceroni (49, insegnante nella scuola primaria), Alcide Dapporto (71), Roberta Fabbri (48), Stefano Fochi (47), Davide Guerra (47), Angelica Gurioli (34), Mattia Marchi (21), Mariana Mazilu (26), Soukaina Melouky (25), Giulio Mongardi (77), Gianluca Raffoni (41), Franco Rivola (64), Silvano Talenti (66), Valeriano “Timo” Timoncini (59, idraulico artigiano), Gabriele Tronconi (28, insegnante al Liceo Scientifico), Valeriano Valli (51), Giuseppe Vespignani (54), Sofia Vicchi (56), Marina Vignoli (68), Annalisa Zama (40).

Max Penazzi

Inevitabile interrogarsi sul ruolo che potrà avere dopo le elezioni l’avvocato Domizio Piroddi, uno dei fondatori di “Insieme per Cambiare”, assessore dell’attuale giunta Malpezzi fino allo scorso 2 novembre, quando il sindaco in carica gli revocò una delle due deleghe, innescando le immediate dimissioni di Piroddi e l’uscita di “Insieme per Cambiare” dalla maggioranza di centrosinistra attualmente al governo.

“E’ un amico che è sempre con noi, come ormai da dieci anni – ha spiegato Penazzi – e come nel 2015 ha scelto di non candidarsi. Il bello di ‘Insieme per Cambiare’ è che anche in questa tornata elettorale presenta tutta gente nuova. Io sono un ‘redivivo’ semplicemente perché me l’ha chiesto Cavina, ma prima che ci appoggiasse addirittura li centrodestra, cosa che vedo come un miracolo per Paolo, perché conosco lui e, visto che vogliamo vincere, abbiamo bisogno di tutti. Il civismo può veramente cambiare Faenza”.

“L’affetto e l’appoggio di tante persone che mi vogliono bene mi commuovono – ha detto il candidato -, perché spero, e ce la metterò tutta, di portare questa coalizione alla vittoria, ma, per farcela, ho bisogno della squadra e qui c’è una squadra di persone che ci metteranno l’anima per ottenere il risultato. Siamo convinti che vinceremo e che porteremo il cambiamento a Faenza. Noi arriveremo al 22 settembre con 5-6 tavoli di lavoro e ci faremo trovare pronti su tutti gli argomenti che servono per rilanciare la nostra città. E’ vero che chi sta governando adesso ha l’esperienza perché lo fa da anni, ma è anche vero che queste persone perdono quella grinta e quella passione che invece sono presenti in un gruppo nuovo come il nostro”.

Ma è da un esperto navigante della politica locale, Giulio Mongardi, che sono arrivati un attacco politico al centrosinistra e un avvertimento ai civici. “Sono un promettente giovane di 77 anni che ha fatto l’assessore in questo Comune dal 1987 al 1990 subentrando al povero Achille Zanelli – ha detto lo storico esponente centrista -. Io non ho più fatto politica dal 1990, per cui voglio spiegare il perché di questa scelta. Sono 26 anni che governa il centrosinistra; è vero che Faenza è una gran bella città spendibile nel mondo, ma per me, passatemi il termine, è una Ferrari che va come una ‘500’, e che è costretta ad andare come una ‘500’. Allora credo che una delle motivazioni sia proprio il fatto che, a forza di governare, uno non guarda più i problemi, si chiude nell’ufficio e non sta in mezzo alla gente. E allora per governare serve soprattutto competenza e passione, e Paolo Cavina è uno che ha competenza e passione. Queste squadre, che noi abbiamo fatto, sono piene di gente competente e di passione Di qui alla fine della campagna elettorale, siccome conosco il centrosinistra molto bene – ha tirato la stoccata Mongardi – ci sarà una serie di diffamazioni individuali e collettive, che non finiscono mai. Perché non hanno argomenti e non avendo argomenti, fanno scattare il ‘diffama, diffama, ché qualcosa comunque rimane’. Questo è il loro metodo; tenete conto che sarà una guerra da qui in avanti, però noi non dobbiamo demordere da questo punto di vista. Dobbiamo essere convinti che abbiamo il miglior ‘prodotto politico’ da mettere sul mercato e sull’amministrazione. Parliamoci chiaro: da una parte c’è Isola che è il frutto di una serie di compromessi tra le varie correnti e sottocorrenti del Pd. Isola non è il ‘sindaco di tutti’: è il ‘sindaco del Pd e delle varie correnti’. Paolo Cavina è il ‘sindaco di tutti’: per rilanciare Faenza occorre che vadano al potere la competenza e la passione”.