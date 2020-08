Faenza, lo scrittore Matatia porta nel Pd le idee per rilancio del centro storico: “va reso attrattivo ogni giorno”

Nella lista dei candidati del Partito Democratico per Faenza, in corsa per un seggio nel prossimo Consiglio comunale è intruppato verso il fondo, Roberto Matatia, in linea con la sua sincera modestia. Ma definire Matatia “personaggio faentino di spessore” è indubbiamente riduttivo. Pensionato 64enne, già titolare dell’omonima storica pellicceria nel portico del Podestà in Piazza del Popolo, oggi è un affermato scrittore e, soprattutto, un portatore un po’ ovunque di testimonianze del popolo ebraico prima, durante, e anche dopo, la Seconda Guerra Mondiale. Già, Roberto Matatia è di religione ebraica e dire che questo fatto gli ha creato dei problemi è sminuire la portata di questi, da ultimo le imbecilli espressioni di antisemitismo puro sentite alle spalle mentre era seduto al cinema, oppure gli inaccettabili riferimenti agli “affari” nel negozio di famiglia con esponenti del potere fascista prima dell’ultima guerra.

“Mi ritengo un ebreo di cittadinanza italiana – dice Matatia – e non perdo occasione per affermare che è un errore storico-geografico della Sinistra indentificare l’ebraismo con l’essere cittadino dello Stato d’Israele”. Annotazione importante, visto che il Pd nel mostrare vicinanza al popolo d’Israele, condanna certe politiche espansioniste dei governi che si sono succeduti, ma, appunto, eletti dal popolo israeliano.

“È la prima volta che scendo direttamente in politica perché sento di dovere dare un contributo alla mia città; in gioventù sono stato vicino ai Radicali quando vivevo a Bologna, poi ho lavorato facendo il commerciante. Stavolta l’amico Massimo Isola, che si candida a essere sindaco, mi ha chiesto di entrare nella lista del suo partito e l’ho fatto con convinzione e piacere”.

In questa campagna elettorale pare che sia aperta la “caccia grossa” al cosiddetto voto cattolico, in una città che da diversi anni mostra attenzione alla religione islamica e decisamente meno alle altre, per quanto degnamente rappresentate. “Io credo in un voto laico: questo è il mio target – afferma Roberto Matatia -. Non mi piace la ricerca del voto cattolico: è escludente. La religione dovrebbe essere fuori da questa ‘partita’. A Faenza è evidente che gli islamici sono una realtà importante, anche dal punto di vista numerico, ma deve esserci reciprocità”.

Il libro “I vicini scomodi” che tratta la storia della sua famiglia nel Ventennio è un successo giunto alla sesta edizione; in cantiere c’è un nuovo volume. “Di questo ne parleremo più avanti – afferma lo scrittore -, ora mi concentro su questa campagna elettorale dove voglio portare il mio contributo. Essere commerciante per 40 anni nella principale piazza mi ha permesso di capire meglio la città, il suo centro. Ho visto aziende nascere, soffrire e chiudere. Ogni chiusura è una morte; è facile piangersi addosso, invece bisogna ritrovare vitalità. Non occorreva il Coronavirus per capire che le persone si stanno rinchiudendo nelle case, a guardare la televisione, abbandonando sempre di più la socialità: di questo il nostro centro storico sta soffrendo moltissimo. Ho pensato che bisogna andare oltre i singoli eventi che si sommano: bisogna pensare a un centro storico che pulsa di un evento al giorno, che è sempre attrattivo; occorre portare cultura. Da anni giro l’Italia a parlare dell’Uomo, delle sue mentalità, delle persecuzioni e cerco di trasmettere la voglia di aprirsi, perché l’Uomo è fatto per comunicare. E sono d’accordo con Massimo Isola sul fatto che non vanno eretti muri, di nessun tipo”.

“La candidatura di Roberto Matatia ci ha aiutato a riflettere su tante cose – commenta l’amico Isola, che è anche il candidato del centrosinistra -. Purtroppo nell’ultimo decennio l’antisemitismo è divenuto un problema sempre più gravoso che dobbiamo tenere al centro del dibattito. Se vinceremo le elezioni, intensificheremo le già buone, direi privilegiate, relazioni di Faenza con Israele, con cui abbiamo lavorato intensamente in questi anni su cultura e ceramica. Per quanto riguarda i problemi ben inquadrati da Roberto, è evidente che occorre ridare un valore economico-commerciale al centro storico. Stiamo lavorando su diverse idee: in primis bisogna che tutte le sere in centro accada qualcosa”.