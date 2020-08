Cervia. Cinquecento persone alla presentazione del libro di Stefano Bonaccini “La destra si può battere”

E’ stato presentato sotto la Torre San Michele (Cervia) nella serata di mercoledì 19 agosto alle 21, in pieno rispetto delle Norme Covid, il libro del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini “La destra si può battere”. Bonaccini, accompagnato da Andrea Corsini è stato moderato da Serena Bortone. All’incontro hanno presenziato cinquecento persone per assistere ad un dibattito su emergenza sanitaria, turismo, misure per l’economia e il lavoro, la nostra regione e il Paese.

Breve presentazione del libro “La destra si può battere”:

I sondaggi, fino a poche ore prima del voto, non erano così positivi per il candidato di centrosinistra. Eppure, alla fine è riuscito a imporsi con un ampio margine. Questa non è solo la storia della sua arrembante campagna elettorale o delle sue indiscutibili qualità di amministratore, capace di rendere la regione tra le migliori d’Europa, ma è anche e soprattutto un manifesto politico che individua le ricette fondamentali di una vittoria nazionale. Perché è vero che l’Emilia-Romagna non è l’Italia ma è pur sempre una parte importante e paradigmatica del nostro Paese.