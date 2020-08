Matteo Salvini a Faenza per sostenere il candidato sindaco Paolo Cavina

Domani sera, venerdì 21 agosto, il leader della Lega, Matteo Salvini, ritorna a Faenza per sostenere la candidatura a Sindaco di Paolo Cavina. Parlerà in piazza della Libertà attorno alle 21 e con lui saranno sul palco l’Onorevole Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna e il candidato Sindaco di Faenza per il centrodestra, Paolo Cavina.

Il Sen. Matteo Salvini arriverà direttamente dal Meeting di Rimini dove parteciperà ad un dibattito con gli altri leader alleati del centrodestra. Alla serata di venerdì in piazza parteciperanno anche i candidati Lega al Consiglio Comunale di Faenza, anche se la Lista verrà presentata ufficialmente la prossima settimana.

Gli organizzatori precisano che l’evento si svolgerà in ottemperanza delle norme anti-Covid mantenendo le distanze ed indossando le mascherine.