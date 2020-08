Giovani Democratici in piazza a Faenza con musica e serata antirazzista contro la presenza di Salvini in città

I Giovani Democratici di Faenza organizzano una serata di musica e politica, in contrapposizione alla venuta di Matteo Salvini in città per la presentazione della lista del centrodestra faentino alle prossime elezioni amministrative di settembre.

L’appuntamento è per oggi, venerdì 21 agosto alle 21 al comitato elettorale di Massimo Isola in piazza del Popolo 14: “Sarà un momento per ascoltare musica e scambiare due chiacchiere antifa tra amic* e bella gente (rigorosamente distanziat* e con mascherina). È previsto un openmic sul tema razzismo, daremo possibilità a tutt* di prendere parola”, spiegano gli organizzatori.

“Erano giorni che pensavamo a qualcosa da organizzare per far sapere a gran voce che a Faenza non c’è solo l’odio e la retorica populista – proseguono -. Volevamo aprire ad un’alternativa, far sapere che qualcun* che dice no a tutto questo esiste. L’evento è aperto a tutta la coalizione, in particolare a chiunque condivida come noi i valori dell’antirazzismo e antifascismo. Siamo stuf* della retorica razzista e fascista del leader della lega. Come Giovani Democratici abbiamo organizzato questo evento per dare la possibilità a tutt* di dissentire alla narrazione di Salvini, e di farlo attraverso la cosa che ci appartiene di più: la cultura. La musica è la nostra arte che da millenni unisce le persone creando cultura: la cosa più potente contro ogni forma di #discriminazione”.