“La Tua Faenza” si ri-sposta al centro per appoggiare Cavina. Bertini: “Solo alcuni di noi con Faenza Cresce”

Con cinque anni e un po’ di mesi di ritardo “La Tua Faenza” riscopre il proprio dna con un comunicato stampa che ha la pretesa di chiarire un aspetto già chiaro e che mette in evidenza uno strappo inaspettato. A scrivere è “il direttivo” e a mettere la firma è Marco Bertini, nel 2015 mancato consigliere comunale con 76 preferenze, a fronte delle 111 di Stefano Maretti, consigliere unico uscente: “La Tua Faenza, prima e storica lista civica faentina dall’anno 2000, non confluisce in ‘Faenza Cresce’ e mantiene la propria identità culturale sociale e politica; alcuni esponenti della lista LTF alle comunali del 2015 sono usciti da LTF e hanno aderito a ‘Faenza Cresce’ ma questo non significa che automaticamente tutto il patrimonio storico sociale e politico della nostra associazione debba essere diluito in Faenza Cresce”.

Evidentemente “il direttivo” non aveva letto quanto da noi riportato venerdì 31 luglio dalla conferenza stampa di “Faenza Cresce”, ossia le parole di Andrea Luccaroni, assessore uscente de “La Tua Faenza”: “Per tutti noi è importante fare sapere che sia ‘La Tua Faenza’ sia ‘Faenza 40 20’ continueranno i rispettivi percorsi come libere associazioni in posizioni assolutamente ‘terze’ rispetto a questa esperienza elettorale”.

Ricordiamo che “Faenza Cresce” è, appunto, una creatura di nascita recente, scaturita dall’esperienza pluridecennale de “La Tua Faenza” – lista civica di area moderata nata nell’ambito del centrodestra e riposizionatasi nel 2015 a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Malpezzi – e di “Faenza 40 20”, associazione sorta nel novembre 2018 come “luogo e tempo di incontro, ascolto ed elaborazione; un’associazione aperta a tutti, di confronto fra idee e di dialogo fra generazioni, che organizza, sostiene e promuove iniziative sociali e culturali”.

Ma il comunicato de “La Tua Faenza”, che ha rispolverato la propria carta intestata, trova il momento di essere clamoroso: “La Tua Faenza non si presenta in questa campagna elettorale come lista autonoma, ma alcuni tra i soci fondatori sono impegnati a titolo personale a sostegno della candidatura di Paolo Cavina, in virtù del suo profilo umano e professionale e perché candidato sicuramente civico e non di partito”.

Giova allora riprendere quanto aveva affermato Luca Cavallari, presidente di “Faenza Cresce” giusto poco tempo fa: “È plausibile che i voti moderati confluiscano su ‘Faenza Cresce’, perché ormai, col passaggio al centrodestra, ‘Insieme per Cambiare’ di moderato non ha più niente”.

“Sarà una competizione tra centrosinistra e destra – aveva aggiunto il portavoce Davide Agresti -. Nella coalizione che sostiene Cavina la presenza della Lega e di Fratelli d’Italia delude le componenti centriste, che non trovano risposte”.

In conclusione, si legge nel comunicato: “La Tua Faenza continua la propria attività come associazione culturale libera da alleanze formali e giochini di partito e continuerà a fare un lavoro sul territorio per favorire, promuovere e realizzare attività culturali, sociali e politiche tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio faentino incentivando la partecipazione dei cittadini alla conoscenza, alla discussione e alle proposte di soluzione delle varie problematiche”.

Un po’ di storia

Ancora una volta de “La tua Faenza” va sottolineato il cambiamento di pelle, e di schieramento, come alla vigilia delle elezioni del 2015, quando pareva non avesse la forza di presentarsi da sola. Nata negli anni Novanta come forza civica del centro cattolico per portare all’elezione, mai avvenuta, a sindaco del compianto professor Umberto Montefiori in contrapposizione alle forze di sinistra, “La tua Faenza” ha presidiato, spesso meglio di altri, l’opposizione alle Giunte di Claudio Casadio e alla prima di Giovanni Malpezzi con le grandi battaglie combattute – spesso da solo – in Consiglio comunale da Gilberto Bucci, fino al 2014 ma con alcuni “cedimenti” verso la fine della scorsa legislatura.

Questo, finché nel 2015 l’ingresso di esponenti della lista “Faenza che vuoi”, vicina all’associazionismo di sinistra presentatasi nel 2010 senza successo, ne ha cambiato i connotati, portandola “dalla parte opposta”: il consigliere comunale Stefano Maretti e l’assessore Andrea Luccaroni erano infatti nella lista “Faenza che vuoi”.

Non a caso l’adesione dei civici di centro di “Insieme per Cambiare”, chiarita la loro incompatibilità con la Lega, alla coalizione del Pd nel 2015 avvenne con diversi brontolii de “La Tua Faenza” verso Malpezzi per avere cercato e imbarcato una lista che si presentava, con uno sfumato equivoco storico, per pescare voti nel suo elettorato.