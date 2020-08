Faenza, Fratelli d’Italia torna sulla scheda elettorale per fare vincere Paolo Cavina. E punta sul primo turno

Consegnata ieri all’Ufficio elettorale la lista dei candidati consiglieri comunali assieme al corposo incartamento richiesto dalla legge, Fratelli d’Italia ha scelto la mattinata di sabato 22 agosto per presentarsi agli organi d’informazione e ai faentini nel centralissimo spazio di Piazza del Popolo all’ombra della Torre Civica. A fungere da “padrone di casa” è stato il portavoce provinciale Alberto Ferrero, bravo a lasciare la ribalta al candidato sindaco della coalizione di centrodestra, il civico Paolo Cavina, e al capolista Stefano Bertozzi, accompagnati dalla deputata Ylenja Lucaselli e dal coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, quest’ultimo alle prese durante le foto di rito con il difficoltoso “aggiustamento” della mascherina antivirus.

“Faenza è uno di quei Comuni al voto in cui il centrodestra conta di realizzare un qualcosa di inaspettato fino a pochi mesi fa – ha detto Barcaiuolo -. Questo è reso possibile dalla disponibilità e dalla candidatura di Cavina, perché noi abbiamo cercato di costruire una coalizione, ampia, aperta che si potesse allargare alla società civile. Il compito di Fratelli d’Italia è quello di presidiare l’area del centrodestra, di mantenere la nostra identità: quindi nessun compromesso rispetto a quelli ai nostri valori ai nostri ideali. E di cercare di portare un contributo determinante per la vittoria, che ci auguriamo possa avvenire già al primo turno. Viste le forze in campo, è quasi impossibile che si vada a un ballottaggio”.

“Cavina è il candidato sindaco che rappresenta quello che il nostro partito sta raccontando all’Italia – ha esordito Ylenja Lucaselli -, cioè la volontà e la capacità in forza e coerenza di unire al nostro progetto politico tutte le forze migliori che le amministrazioni possono mettere in campo. Anche a Faenza, come negli altri Comuni al voto, abbiamo cercato di fare delle liste non solo competitive, ma anche di persone che rappresentino la coerenza e, soprattutto, la conoscenza dei propri territori. Massimo Isola è appoggiato dal Partito Democratico, dal MoVimento 5 Stelle, da Italia Viva, e questo rappresenta la continuità di quello che sta succedendo al Governo: un Governo che ha impedito agli italiani, durante un ‘lockdown’ assurdamente lungo, non solo di vivere e di esercitare le proprie libertà, ma che ha utilizzato le mascherine, che pure indossiamo ovviamente perché è giusto rispettare quelle regole, come un bavaglio e vorrebbe continuare a farlo con la proroga dello stato di emergenza. Proprio perché abbiamo visto questo ‘esperimento’ nel Governo, nelle amministrazioni locali come quella di Faenza dobbiamo dare la dimostrazione che c’è un’altra possibilità per i nostri territori e per il Governo. Attraverso il voto in sette Regioni e in tanti Comuni – ha concluso la deputata – possiamo dimostrare che c’è un altro modo di immaginare l’Italia, di risollevarla perché in questo momento è al meno 13 per cento di Prodotto Interno Lordo. Le aziende chiudono anche a Faenza e in Emilia-Romagna, che non è un’isola felice come vogliono raccontarci”.

Il capolista Stefano Bertozzi ha preso la parola indossando una maglietta bianca col simbolo del partito disegnata dalla figlioletta di dieci anni, la quale lo aveva invitato anche a mostrarsi un po’ elegante. “Così ho messo la giacca, anche se ho molto caldo – ha detto il candidato “numero uno” -. È un po’ di tempo che Fratelli d’Italia manca da una competizione elettorale a Faenza, ma questa volta crediamo di avere la forza di tornare nelle Istituzioni locali, non per la poltrona in Consiglio comunale o in Giunta ma perché con l’aiuto di Cavina pensiamo di dare un contributo significativo a Faenza. Il progetto di Fratelli d’Italia che stiamo condividendo con le altre forze della coalizione è di ‘guardare al centro’ senza rinunciare alle peculiarità di ciascuno di noi. Quando parliamo di sicurezza, di sviluppo economico, di istituzioni, noi abbiamo il nostro punto di vista che viene portato al tavolo della coalizione. Ho prestato molta attenzione a quanto ha scritto e detto Massimo Isola con il centrosinistra: si parla di ‘nuovo inizio’. Come Fratelli d’Italia e come coalizione, invece, diciamo ‘basta a nuovi inizi circolari’, dove si comincia da un punto e si torna al punto di partenza.”

“Abbiamo condiviso il programma che si sviluppa in 16 punti, tracce di lavoro da cui partire e su cui ci sono proposte concrete. Per esempio – ha proseguito il capolista di Fd’I -, non siamo contrari a prescindere all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, ma vogliamo un cambiamento radicale, al ritorno in città di una serie di servizi che non ha necessità di stare in Unione. Una questione che ci sta molto a cuore è la situazione dell’ospedale: deve essere riqualificato, e il nuovo sindaco dovrà andare in Regione ed essere intransigente su questo. Fra i problemi che ci toccano da vicino c’è il degrado che incombe in diverse zone di Faenza: non ci può essere sicurezza se lo si accetta e se non c’è controllo del territorio. Poi non dimenticheremo lo sviluppo economico: Faenza sta soffrendo, anche per problemi strutturali di un territorio che è stato abbandonato. Il MoVimento 5 Stelle che è in coalizione a sostegno di Massimo Isola ha una politica anti-impresa – ha concluso Bertozzi -: non ci si può aspettare sviluppo da una forza che è contro le attività produttive. Lo dimostra a livello locale e lo dimostra a livello nazionale: non presenta una vera alternativa di sviluppo; la ‘decrescita felice’ non va bene e suoi effetti li vediamo tutti i giorni nei negozi chiusi o sfitti”.

Il candidato Paolo Cavina ha sottolineato la “voglia di unità per il bene di Faenza” che hanno mostrato le forze politiche e civiche che lo appoggiano. “Collaborazione, trasparenza e ascolto: ci muoviamo su queste linee. E metto l’ascolto al primo posto, perché faremo fatica a dare risposte se prima non ci mettiamo in ascolto di chi ci pone i problemi, per capire. Insieme daremo le risposte giuste – ha detto il presidente di “Insieme per Cambiare” -. Abbiamo diversi temi che ci stanno a cuore e sono contenuti nel programma elettorale condiviso. Il tema che mi sta più a cuore è quello della famiglia, parlando quindi di scuola materna, asilo, scuola dell’infanzia, scuola primaria e anziani. Noi dovremo dare risposte per quel che riguarda il settore sociale della terza età. Poi c’è il mondo delle imprese: dovremo sicuramente dare un impulso nuovo, trovare nuove risorse per aiutare le imprese a non chiudere, ma a migliorare i loro fatturati e a portare reddito alla città. Porremo grande attenzione sull’ospedale: non possiamo pensare che gente venga nella nostra città a fare impresa, a vivere, senza un ospedale che sia al servizio della comunità. È importante riportare nel nostro ospedale tutte quelle specialità in modo da riconferirgli quello splendore che aveva 30 anni fa – ha concluso il candidato sindaco -. Allo sport teniamo molto: deve includere, dare possibilità a persone con difficoltà motorie di potere partecipare come tutti. Vi immetteremo risorse, idee ed iniziative”.

La lista di Fratelli d’Italia (con luogo di nascita ed età dei candidati)