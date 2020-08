Faenza. Aperitivo elettorale con il candidato sindaco del centro destra Paolo Cavina

Domani sera, martedì 25 agosto alle ore 19, Paolo Cavina, candidato Sindaco della città, sarà presso il Bar Baraonda in via Saviotti 4 per il suo tour di ascolto sulle problematiche di Faenza.

L’aperitivo, organizzato dalla Lega, fa parte di un ciclo di incontri che Paolo Cavina vuole dedicare ai quartieri della città per incontrare direttamente i cittadini.

Nella serata di domani saranno presenti i candidati al consiglio comunale della LEGA.

Un’occasione per discutere sui problemi del Borgo e dell’area di via Fornarina, in continua espansione verso Reda.