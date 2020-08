Gianluca Pini: a Faenza la Lega ci ha impedito di presentarci come Lega Nord, ora ricorrerò alla magistratura

Continua ad esserci maretta nel mondo Lega fra seguaci del vecchio corso della Lega Nord a trazione nordista e indipendentista (la Lega di Bossi e Miglio per intenderci) e quelli del nuovo corso salviniano nazional-sovranista, che oggi hanno saldamente in mano il partito. L’ex deputato romagnolo Gianluca Pini fa parte della prima schiera ed è da tempo in rotta di collisione con il leader Matteo Salvini, al punto che per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre prossimi avrebbe voluto presentare a Faenza – e da qualche altra parte – candidati della Lega Nord. Ma la Lega regionale di Salvini gli ha negato l’uso del simbolo.

“Sabato prossimo ho tutta l’intenzione di consegnare le liste e il simbolo a Faenza, se dalla Lega di Salvini hanno qualcosa da dire o si opporranno, ne risponderanno davanti ai giudici”. Così aveva dichiarato Gianluca Pini il 13 agosto aggiungendo: “Siamo pronti a ripagare noi i 49 milioni (i famosi 49 milioni che la Lega Nord deve restituire allo Stato italiano in rate pluridecennali, ndr), non esiste cifra che ci spaventi di fronte alla necessità di riportare la questione settentrionale al centro dell’agenda politica”.

Malgrado l’aut aut di Pini, la Lega ha risposto picche e così l’ex deputato e i suoi non hanno potuto presentare alcuna lista a Faenza, né altrove. Adesso lui si dice pronto ad agire per vie legali: “L’utilizzo del simbolo della Lega Nord ci è stato negato arbitrariamente, non abbiamo potuto depositare la nostra lista e perciò non parteciperemo alle elezioni amministrative, neanche camuffandoci dietro ad una lista civica” ci conferma Gianluca Pini al telefono, che aggiunge: “Ora l’unica strada che resta da percorrere è quella della magistratura ordinaria: abbiamo già dato mandato all’avvocato di presentare querela per truffa ai danni dei militanti della Lega Nord nei confronti del commissario federale Igor Iezzi e del commissario della Lega Nord Romagna Andrea Liverani. Saranno ora i magistrati a stabilire se la loro scelta è stata legittima”.

Quanto al voto a Faenza, sul candidato appoggiato dalla Lega di Salvini, Paolo Cavina, Gianluca Pini dice lapidario: “non ci sembra all’altezza del ruolo assegnato”.