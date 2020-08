LpRa, Lega e FI: 160 filodiffusori abusivi pendenti su strade di Ravenna. Il Comune e Bucci provvedano

Per iniziativa di Alvaro Ancisi, i capigruppo consiliari di Lista per Ravenna, del gruppo di Massimiliano Alberghini, di Lega Nord (Samantha Gardin) e Forza Italia (Alberto Ancarani) hanno deciso di denunciare la presenza di 160 filodiffusori definiti abusivi e pericolosi (venerdì scorso, dicono, si è rischiato l’incidente) pendenti sulle strade storiche del centro di Ravenna, chiedendone conto in primo luogo all’Amministrazione comunale, in secondo luogo all’imprenditore Maurizio Bucci che ha riscattato quei filodiffusori dopo il fallimento della ditta Valerio Maioli Impianti diversi anni fa. Chiedono che la situazione sia sanata e che chi deve intervenire lo faccia al più presto.

Il tutto nasce da un caso fortuito che poteva diventare un incidente. “Venerdì scorso, una ditta che stava eseguendo lavori di manutenzione in via Cavour all’altezza del civico 71 (nella foto), accorgendosi che un pesante filodiffusore di musica appeso a quel muro se ne era staccato, perché deteriorato, sovrastando pericolosamente la testa dei passanti, ne ha informato le autorità. – scrive Ancisi nella nota firmata dai capigruppo – Per rimuoverlo, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia locale. Avendo ricevuto da un centralinista del Comune, alle ore 10.05, la notizia della situazione di pericolo in corso, il vicesindaco Fusignani gli ha risposto, alle 15.00, che: “… quell’impianto è di proprietà privata, dal momento che un noto imprenditore del centro storico ha rilevato il medesimo dalla già “Valerio Maioli impianti”. Pertanto, qualsiasi altro intervento che dovesse rendersi necessario dovrà essere debitamente assegnato alle responsabilità del privato che lo ha acquisito”.

La Valerio Maioli Impianti (che poi andò in crisi e nel 2012 fu costretta al fallimento) fra la fine del vecchio secolo e il nuovo – come tanti ricordano – era sugli altari per via di impianti di illuminazione d’avanguardia realizzati sia per circuiti di Formula Uno (Singapore) sia per città e siti culturali di grande valore in Italia (fra questi gli scavi di Pompei). E volle “regalare” al centro storico della sua città “uno straordinario allestimento di filodiffusione che poi, in periodo natalizio, ne animò pregevolmente, con musica di qualità, le strade. – scrive Ancisi – Ponendone la “centrale di diffusione sonora digitale” nei locali del Comune in via Mentana, impiantò in altezza 160 casse acustiche (alias “proiettori cilindrici di suono acustico da 6 W ad ampio spettro, completi di cavi d’interconnessione alla rete di distribuzione dei segnali audio”) in piazza del Popolo e nelle seguenti 19 vie: Cavour, Diaz, Mazzini, Salara e IV Novembre, che da sole ne avevano la metà, e Antica Zecca, Argentario, Cairoli, Cattaneo, Corrado Ricci, De Gasperi, Gordini, Guerrini, Guidone, Matteotti, Mentana, Pasolini, Ponte Marino, Rasponi. Una rete aerea di linee di rame le collegava tutte.”

Quando la Valerio Maioli Impianti fallisce (Valerio Maioli si spense nel gennaio 2016 dopo una lunga malattia) anche questo materiale va all’asta. Concorrendo all’asta giudiziaria, “ha rilevato l’intero impianto il sig. Maurizio Bucci, ai tempi consigliere comunale, che ne entrò in possesso al prezzo di mille euro. – scrive Ancisi nella nota – Da allora, esclusa forse la centrale, che da sola valeva oltre il 73% di tutta la fornitura, non risulta che gli apparati “aerei”, siano mai stati riattivati, ma neanche rimossi ad uso privato, tanto meno correttamente mantenuti e curati. Sottoposti perciò a logorio, danneggiamento e putrefazione, sono diventati fonte di rischio per la “sicurezza e pubblica incolumità” e causa di discredito del “decoro urbano”, beni civici che ogni regolamento comunale di polizia urbana degno del nome tutela già dai secoli scorsi. Questa situazione non è certo sconosciuta al Comune di Ravenna, perché l’amministrazione stessa, contraddicendo il suo vicesindaco, si è fatta carico di rimuovere a spese dei cittadini alcuni filodiffusori che incombevano sui sottostanti passaggi di persone e veicoli: esempio noto il caso di via Mentana, proprio sul retro del palazzo comunale, quando la Casa della Plastica segnalò che oscillavano minacciosamente sul selciato dalle mensole delle lanterne pubbliche.”

Ancisi, Alberghini, Ancarani e Gardin, “preso atto di tale assurda situazione, in una città che del centro storico fa fiore all’occhiello del prossimo centenario dantesco di fronte al mondo”, affermano di avere “maturato la convinzione che tutte queste installazioni private disposte sulla viabilità pubblica, “autorizzate” in qualche modo a suo tempo a titolo precario, ma prive di autorizzazione quando passarono di proprietà, siano a tutt’oggi abusive. Hanno dunque chiamato congiuntamente in causa i soggetti del Comune di Ravenna a cui compete in prima persona porvi rimedio secondo legalità e giustizia: il sindaco, il dirigente della Mobilità e della Viabilità e il Comandante della Polizia locale.”

Segnalando la cosa anche al responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, i 4 capigruppo pongono le seguenti richieste: “effettuare una ricognizione degli impianti in essere, come individuabili dall’inventario fallimentare allegato; individuare quanti nel frattempo siano stati rimossi ad opera della pubblica amministrazione; verificare complessivamente ogni abusività e/o irregolarità, procedendo con le dovute sanzioni; disporre, ad opera del privato, la rimozione degli impianti in essere, esercitando a suo carico i poteri sostitutivi in caso di inadempimento; porre a carico del privato i costi subiti dalla pubblica amministrazione (anche collaborando con gli eventuali enti diversi dal Comune di Ravenna) per le rimozioni già effettuate dagli stessi; non da ultimo, che fine abbia fatto, legale o no, la “centrale di diffusione sonora digitale presso il Comune di Ravenna: sistema integrato Hardware-Software comprendente un Mp3 Player”.”