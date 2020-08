Ancisi (LpRa) insiste sui filodiffusori: “160 abusi edilizi su suolo pubblico tollerati dal Comune per 8 anni”

“Con riferimento a dichiarazioni pubbliche effettuate su Ravennanotizie dal sig. Maurizio Bucci in ordine al comunicato stampa: “160 filodiffusori abusivi pendenti sulle strade storiche del centro. Denuncia di Ancisi con Alberghini, Gardin e Ancarani”, rispondo al momento, a nome e d’intesa coi colleghi, come segue. – si legge in una nota di Alvaro Ancisi – Prendiamo atto che Bucci ha commesso l’errore di avere “dimenticato” per otto anni le casse acustiche da due o tre chili di sua proprietà privata sospese su venti piazze e strade storiche del centro di Ravenna, senza curarsene per niente, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e procurando disdoro al decoro urbano, causa il loro deterioramento e degrado. Noi però ci siamo rivolti, come devono fare i consiglieri di opposizione, non a lui, bensì all’amministrazione comunale, che per altrettanti anni se n’è “dimenticata” essa stessa, nonostante sia intervenuta più volte, essendo pericolanti sulla testa dei passanti, per rimuoverle (ad esempio in zona piazza dei Caduti, in via Mentana e in via Cavour) a carico della spesa pubblica e non del proprietario privato. Ad essa tocca ora provvedere d’autorità.”

“Che Bucci sia disponibile tardivamente a farlo, come almeno ha potuto ricordarsene, è meglio, ma chiedendone l’autorizzazione, come ogni normale cittadino che intende eseguire lavori su una o più strade. – insiste Ancisi – “Non credo fossero abusivi”, ha detto il sig. Bucci. Ci sono stati invece 160 abusi edilizi, tuttora perduranti dopo otto anni, niente affatto risolvibili e cancellabili con una telefonata. Le autorizzazioni rilasciate alla ditta Valerio Maioli sono state a titolo precario, limitate alla messa in opera della filodiffusione per soli due periodi natalizi, semplicemente usando un locale del Comune come deposito della centrale. Un imprenditore accorto, specie quand’è anche un amministratore del Comune, si preoccupa, acquistando un impianto e intendendo attivarlo su suolo pubblico, di possederne o di procurarsi le dovute autorizzazioni. Per abusi molto meno lievi, i cittadini senza santi politici sono stati e vengono denunciati dal Comune alla Procura della Repubblica.”

“L’imprenditore Bucci voleva rimettere l’impianto in funzione, senza esserci mai riuscito per difficoltà nei collegamenti e disinteresse generale? Martire dunque? Suvvia. A noi risulta altro. – conclude Ancisi – Ma su tutto questo incalzeremo l’amministrazione comunale inspiegabilmente assente, informandone l’opinione pubblica. Perché questo è il nostro mestiere di giocatori corretti non collusi con l’arbitro, che indirizzano la palla in porta, non in tribuna.”