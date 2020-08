Bertolino (AC): “Area nuova scuola dell’infanzia a San Michele degradata e pericolosa”

Per Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori, “Triste, desolata e pericolosa appare l’area verde dove sorgerà la nuova scuola dell’infanzia in via San Pietro da Rimini a San Michele. L’area grulla e ferita dai carotaggi mostra le protezioni di accesso all’area accasciate su stesse e i relativi ferri di sostegno piegati in segno di resa. Sul terreno oltre ai carotaggi si possono scorgere resti di massi e ferri oltre ad alberi semi distrutti. L’area attende rassegnata il suo segnato destino, indossando il suo vestito peggiore. E’ grave che in questo momento l’area risulti accessibile a chiunque rappresentando un luogo pericoloso per eventuali avventori oltre all’immagine di degrado assoluta che si offre. Sollecitiamo l’amministrazione a provvedere immediatamente al ripristino della struttura per inibirne l’accesso”.