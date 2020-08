Bravi e Verlicchi (Per la Buona Politica Lugo): valorizzare e far conoscere il progetto regionale “un albero per ogni abitante”

Roberta Bravi e Silvano Verlicchi del Gruppo Consigliare Per la Buona Politica di Lugo hanno rivolto al Sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’interpellanza “Piantiamo un Albero” relativa al progetto regionale di piantumazione alberi.

I due consiglieri spiegano che “con Delibera di Giunta Regionale n. 597 del 3.06.20 è stato attivato il progetto finalizzato alla piantumazione di un albero per ogni abitante della regione Emilia Romagna, con il quale la regione intende estendere il patrimonio esistente, sviluppando e incrementando, a esempio, le aree verdi pubbliche e private nel territorio di pianura. Il progetto prevede la distribuzione gratuita di piante a cittadini, associazioni, imprese ed Enti Pubblici a cura di aziende vivaistiche specializzate e accreditate dalla stessa regione, cui ci si potrà rivolgere, e che, ai fini della attuazione dell’iniziativa, la regione ha stanziato nel bilancio 2020 apposite risorse economiche dedicate”. Inoltre sottolineano che “considerato che, al punto 9 della citata Delibera n. 597, si stabilisce che l’estensione dell’efficacia dell’iniziativa nelle annualità 2021-2023 è condizionata all’interesse dei beneficiari in relazione all’andamento della prima distribuzione di piante”.

Con l’interpellanza presentato viene chiesto al primo cittadino lughese di

– dare tempestiva, ampia, diffusa e capillare informazione sull’iniziativa, sui punti di distribuzione delle piante e sulla loro gratuità attraverso il sito, le pagine social del comune di Lugo e la stampa locale.

– Portare a conoscenza dei cittadini, attraverso la predetta comunicazione, della valenza di questo percorso di partecipazione che è tale in quanto è aperto a tutti coloro che vorranno dare il proprio supporto alla piantumazione e promuove attività di sensibilizzazione per la realizzazione di giardini, siepi, filari o interventi di riqualificazione urbana.

– Esaminare la proposta che il gruppo consigliare Per la Buona Politica avanza di interessare le consulte di decentramento affinché ognuna partecipi fattivamente al progetto, individuando uno spazio pubblico nel territorio di competenza ove piantumare, in un’ottica di interazione e di responsabilizzazione di comunità, privilegiando le aree di pertinenza delle scuole.

– Esaminare la possibilità di promuovere iniziative nell’occasione della giornata del 21 novembre prossimo, allo scopo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo pubblico e privato, in coerenza con le normative regionali.