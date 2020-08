Elezioni Faenza. I candidati sindaco Cavina e Isola a confronto il 2 settembre sul tema “sport e territorio”

A poche settimane dalle elezioni, i candidati alla carica di Sindaco di Faenza Paolo Cavina e Massimo Isola si confrontano in vista delle prossime amministrative del 20 e 21 settembre. Mercoledì 2 settembre i due candidati nella città manfreda dialogheranno alle 21 nel campo da calcio del Complesso ex Salesiani di Faenza sulla tematica sport e territorio.

Nel corso del confronto, organizzato dalla società sportiva Faventia, Cavina e Isola esporranno le rispettive proposte e idee sul tema, rispondendo ai quesiti delle tante società rappresentate. L’incontro sarà moderato da Federico Tosi.

L’accesso sarà regolamentato secondo le disposizioni vigenti contro la diffusione del Covid-19. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1.