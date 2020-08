Faenza, Paolo Cavina in visita al Museo di Ercole Baldini. Per la Lega arriva Mara Bizzotto

Il candidato Sindaco di Faenza, Paolo Cavina, ha visitato questa mattina, assieme all’On. Jacopo Morrone (segretario Lega Romagna), il Museo Ercole Baldini a Forlì. Ercole, il treno di Forlì, è un orgoglio della Romagna e del ciclismo italiano. Professionista dal 1957 al 1964, nel triennio tra il 1956 e il 1958 si aggiudicò il record dell’ora, un Grand Prix des Nations (in quegli anni era l’equivalente del campionato mondiale a cronometro), un campionato italiano su pista, due campionati italiani su strada, un campionato del mondo su pista, un campionato mondiale su strada, un titolo olimpico in linea ed un Giro d’Italia. Nel 2016 Ercole Baldini è stato inserito nella Hall of Fame del Giro d’Italia.

“Ringrazio i figli Mino e Riziero per avermi dato questa splendida opportunità – sottolinea Paolo Cavina – Ercole è un simbolo della Romagna, un campione di sport e un uomo di grandi valori. Ho ammirato i suoi tanti premi e i cimeli di una storia straordinaria. Lo sport è un punto importante del mio programma in quanto rappresenta una leva educativa e di socializzazione della nostra società – conclude Cavina – Il ciclismo insegna sacrificio e fatica, uno sport che unisce il singolo sforzo al lavoro di squadra quello che servirà anche alla città di Faenza. Viva la Romagna e viva lo sport.”

L’EUROPARLAMENTARE MARA BIZZOTTO A FAENZA

L’Europarlamentare Mara Bizzotto, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo e Vice Presidente del Gruppo ENF sarà domani 28 agosto a Faenza. L’On. Bizzotto farà colazione al Bar Baraonda alle ore 10 (dove risponderà anche ad eventuali domande dei giornalisti) poi visiterà l’Azienda Zootecnica Bighini e l’Azienda Agricola Casadio. Dopo il pranzo a Sarna, nel pomeriggio farà visita alla Cantina Podere Morini e all’Azienda Agricola Mamini. Durante la giornata, naturalmente, sarà accompagnata dai rappresentanti locali della Lega e dal candidato Sindaco Paolo Cavina.

“Una giornata di confronto con chi conosce l’agricoltura e la difende a livello europeo da tempo – commenta Paolo Cavina – Crediamo che il territorio agricolo di Faenza, che rappresenta un’eccellenza italiana sia spesso non considerato. L’agricoltura è il cardine dell’economia faentina da sempre e su di essa vogliamo riportare attenzione ed energie. Con l’On. Bizzotto farò volentieri il punto per portare le nostre istanze in Europa – conclude Cavina.”