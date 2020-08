Aperitivo elettorale con Paolo Cavina, lunedì 31 agosto

Domani sera, lunedì 31 agosto alle ore 19, Paolo Cavina, candidato Sindaco della città, sarà presso il chiosco della zona Cavallerizza-Piazza Dante per una serata con musica ed animazione.

“Bisogna vivere la città e fermare il degrado nei quartieri – sottolinea Paolo Cavina – la serata di lunedì vuole essere testimonianza di quanto sia importante essere presenti anche nelle zone che in questo momento soffrono. Non possiamo lasciare indietro nessuno e dobbiamo arginare il proliferare di quartieri malcurati e abbandonati da questa amministrazione – aggiunge Cavina – Un punto fondamentale del programma è la sicurezza che corrisponde a luminosità delle strade, presidio e presenza in ogni territorio, ma anche e soprattutto a rendere ogni singola zona bella e vivibile.”

La serata sarà allietata da “Pellico” con giocoleria e musica.

“Saranno presenti diversi candidati consiglieri della coalizione di Paolo Cavina e sarà possibile porre loro le questioni del quartiere per migliorare la zona” spiegano da Comitato Elettorale.