Alessio Grillini (Italia Viva Faenza): Cavina ci insegue ma ha il fiato corto

Alessio Grillini, ex consigliere comunale dell’ala moderata del centro destra faentino e oggi capolista di Italia Viva per le elezioni amministrative 2020 nella coalizione a sostegno del candidato sindaco del centro sinistra Massimo Isola, interviene nel dibattito politico, con toni accesi rivolti al candidato sindaco del centro destra Cavina.

“Anni di lavoro non si cancellano. Nel bene, e nel male. Nel bene per quanto mi riguarda, nel male per quanto riguarda il candidato sindaco Cavina – dichiara Grillini -. In dieci anni di attività politica ho ascoltato sempre la gente per quanto riguarda il tema sicurezza, intervenendo sugli organi di informazione e nelle sedi opportune, per dare voce a queste richieste di ascolto e di intervento. Tanto è stato fatto e tanto si può fare. Ma sicuramente sono diventato un riferimento per i cittadini”.

“La zona della Cavallerizza è una di quelle zone su cui mi sono speso. Ricordo che già ad oggi grazie ai miei solleciti sono stati messi in campo interventi efficaci e migliorativi, e ricordo che Massimo Isola ha messo in campo un progetto forte e risolutivo sull’intera area – prosegue -. Questo è stato anticipato tra l’altro nella conferenza stampa di presentazione della lista di Italia Viva, conferenza svoltasi per l’appunto, nel parco di Piazza Dante. Un luogo scelto non a caso, ma scelto con sentimento per dare un ulteriore significato a quanto per me, ed il candidato sindaco, sia importante metterci la faccia per un problema che stiamo approfondendo da tempo e per il quale vogliamo creare immediate soluzioni”.

“Dietro ad un lavoro di anni innegabile, il mio, segue a ruota Paolo Cavina, che tenta di recuperare quanto non fatto ad oggi – dichiara Grillini -. Difficile, visto i numerosi interventi a sostegno della linea intrapresa dal precedente sindaco, e nessun intervento reperibile negli archivi del consiglio comunale sul tema sicurezza, neppure propositivo a quanto sembra. Per lui, né tantomeno, che si ricordi, per chi ha deciso di accompagnarlo in questa improvvisata scalata al potere”.

“Ma Cavina ci prova, nonostante il distacco, con un aperitivo elettorale proprio nel quartiere cavallerizza. Trattando la gente come gli imperatori trattavano la plebe romana per cogliere il loro consenso. Panem et circenses. Con la migliore ricetta del populismo salvinista, lo faremo meglio e spendendo meno. Oppure, copiando parte della nostra ricetta, perché copiandola tutta sarebbe tutto troppo spudorato” prosegue, senza mezzi, termini il rappresentante di Italia Viva.

“Una coalizione senza idee, senza iniziative, che copia, che segue a ruota, che insegue. Nessuna ricetta del fronte moderato liberale e riformista, perché noi di Italia Viva siamo questo contenitore. Lasciamo il circo alle varie gradazioni civiche della Lega” conclude.