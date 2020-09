Zandoli, Sangiorgi (Lega): L’amministrazione prende poco in considerazione i consigli territoriali

Durante il consiglio territoriale svolto lunedì 31 agosto a S.P. in Vincoli, i consiglieri territoriali della Lega Lorenzo Zandoli ed Enrico Sangiorgi dopo aver esposto alcune proposte legate alla sicurezza del territorio, osservano del poco peso dato ai consigli territoriali da parte dell’amministrazione comunale.

Commentano così i consiglieri: “tutti gli anni in questo periodo siamo tenuti a presentare un elenco delle priorità della zona, l’anno precedente è successo che queste non sono state tenute in considerazione come dovuto”, infatti analizzando le richieste fatte nel 2019 solo 3 su 50 sono state parzialmente completate”.

“L’annata particolare non ha aiutato i lavori, i ritardi sono contemplati in situazioni simili, però il bilancio del Comune è sempre ricco di promesse ma come succede spesso molte rimangono solo parole, ieri sera insieme ai consiglieri di tutte le parti politiche abbiamo presentato le richieste per il prossimo anno, speriamo che il 2021 risulti un anno differente per tutta la cittadinanza e soprattutto per il forese che con questa amministrazione a traino Pd rimane una zona di serie B” concludono.