Elezioni comunali 2020: Fratelli d’Italia in piazza a Faenza con gli onorevoli Lollobrigida e Fidanza

Sabato 5 settembre alle 11 al Bar Bellini in piazza Piazza del Popolo a Faenza, il Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, On. Francesco Lollobrigida incontrerà Faenza e i faentini nell’imminenza del voto per le elezioni comunali cittadine. Domenica 6 settembre alle 19, sempre in Piazza del Popolo, sarà invece presente il Capo Delegazione al Parlamento Europeo On. Carlo Fidanza.

Ad accompagnare Lollobrigida e Fidanza sarà l’On. Galeazzo Bignami. Sarà presente e parteciperà ai lavori il capolista in Consiglio Comunale Stefano Bertozzi.

Chiuderà i due eventi il candidato Sindaco Paolo Cavina.

“Fratelli d’Italia vuole dimostrare con la sua rinnovata e intensa presenza nella nostra città che il cambiamento non solo è possibile ma è a portata di mano – spiegano dal partito -. Da troppo tempo Faenza ha bisogno di una vera alternativa di governo, da troppo tempo Faenza ha necessità di uscire dall’immobilismo di stampo piddino in cui è stata colpevolmente relegata, immobilismo che oggi si è arricchito di quel dannoso pauperismo pentastellato che ha inclinato l’intero Paese verso una pericolosissima deriva anti-industriale, anti-produttiva, anti-sviluppo. La vicinanza alla Città dei nostri rappresentanti nelle Istituzioni centrali non rappresenta altro che l’inizio di un legame indispensabile tra la periferia e il centro, tra quello che sarà la nuova amministrazione locale con quello che sarà il nuovo Governo del Paese. Abbiamo bisogno di centralità, Faenza ha bisogno di centralità, perchè abbiamo bisogno di buona amministrazione, di sicurezza, di infrastrutture, di lavoro, di sviluppo, di sanità, abbiamo bisogno che Faenza si riprenda il ruolo che le spetta di diritto”.