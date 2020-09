Faenza, Confesercenti e Confcommercio chiamano a confronto i 4 candidati Sindaci al Rione Verde

Le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio e del turismo hanno invitato i quattro candidati alla carica di Sindaco di Faenza a un confronto pre-elettorale incentrato sui temi di interesse per le proprie basi associative. Confesercenti e Confcommercio – si legge in un comunicato – hanno consegnato a Cavina, Gentilini, Isola e Viglianti un documento di 5 pagine che approfondisce le esigenze delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi rappresentate in questo particolare momento storico e richiama i temi ritenuti fondamentali per la tenuta e la sostenibilità della città di Faenza nell’ottica di sviluppo del tessuto imprenditoriale del commercio e del turismo.

L’appuntamento, cui parteciperanno i dirigenti delle due Associazioni, si terrà lunedì 7 settembre alle ore 18 la sede del Rione Verde in Via Cavour 37, nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del Covid 19. Il confronto, dopo l’introduzione dei Presidenti di Confesercenti, Walter Dal Borgo e Confcommercio, Paolo Caroli verrà moderato dal giornalista Riccardo Isola e i contenuti degli interventi, così come il documento in discussione, saranno resi poi pubblici grazie a una sintesi video che potrà essere visionata da tutti gli associati accedendo alle Pagine Facebook e ai siti web delle due Organizzazioni.