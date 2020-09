Faenza, la Lista Comunista va al voto con falce e martello in alto a sinistra sulla scheda e propone Paolo Viglianti

Il dispiegamento della scheda elettorale nel chiuso dell’urna porterà al primo sguardo una sorpresa che ha “sapore d’antico”: tra i 15 simboli delle liste in competizione, in alto a sinistra ci sarà il simbolo della falce e martello accompagnati dalla stella; c’è dell’altro, naturalmente, come ad esempio il tricolore. È il simbolo della “lista Comunista”, ovvero di quell’accordo sempre più solido tra il Partito della Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano. La collocazione del simbolo in alto a sinistra è frutto del sorteggio avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 agosto nell’Ufficio elettorale del Comune di Faenza, come prevede la legge emanata allo scopo di evitare “accampamenti”, a volte anche di giorni, dei rappresentanti interessati, perché, prima, il precedere tutti gli altri nel depositare liste e simboli significava, appunto, andare ad occupare il primo posto “in alto a sinistra” sulla scheda. Campioni in questo erano i militanti del Partito Comunista Italiano (quello di Togliatti e Berlinguer, la cui “eredità formale” oggi è nel Partito Democratico) che poi si attivavano a fornire questa indicazione, tutt’altro che superflua soprattutto nel dopoguerra, ad elettori che a volte non sapevano leggere.

“Essere in alto a sinistra è stato un colpo di fortuna, una cosa che ci piace” commenta il candidato sindaco Paolo Viglianti, 63enne senese di nascita e faentino di adozione, pensionato, ex responsabile della formazione tecnica sui sistemi elettronici di controllo del traffico aereo in una primaria azienda del settore; da sempre impegnato nella militanza sindacale e politica, che è l’attuale segretario regionale per l’Emilia-Romagna del Partito Comunista Italiano (PCI, che si scrive senza puntini ed ha una storia più recente rispetto al partito di Togliatti e Berlinguer).

“Stiamo facendo una corsa coraggiosa, con onore e in modo libero, senza sponsor” sottolinea Viglianti a una platea attenta di candidati consiglieri, militanti ed elettori radunata al Centro sociale “Pertini” di Via Medaglie d’Oro per la presentazione ufficiale della “lista Comunista”. Accanto al candidato sindaco ci sono da una parte Ilario Farabegoli, a rappresentare la componente “Rifondazione”, e dall’altra Rodolfo Dal Pane, in rappresentanza del PCI, noto per essere l’anima dell’Associazione Italia-Cuba nonché profondo conoscitore e sostenitore della rivoluzione cubana.

I Comunisti faentini non si nascondono che portare Paolo Viglianti a diventare sindaco è un’impresa impossibile, dovendo competere con le poderose macchine elettorali del centrosinistra e del centrodestra: lo scopo è tornare a essere presenti in Consiglio comunale, dove mancano da dieci anni, quando avevano due rappresentanti.

“Da molti anni assistiamo alla decadenza della politica, anche locale – dice Viglianti -; noi ci battiamo per dare una svolta e intendiamo farlo dall’opposizione, che sarà netta e chiara. Altri stanno facendo il cammino inverso (una velata critica ai compagni de L’Altra Faenza, ossia Sinistra Italiana, entrati nel centrosinistra tradizionale con la lista “Coraggiosa”: n.d.r.), decidendo di incidere ‘dall’interno’, però questo metodo di fare politica non è più il nostro: ci abbiamo provato in passato, ma gli alleati più forti non ci hanno sorretto. Ci battiamo per la vita dignitosa e per i diritti delle persone, non per la caccia alla poltrona, combattendo egoismo, qualunquismo e populismo. Centrosinistra e centrodestra sono quasi uguali, forze liberiste che propongono le stesse politiche economiche: sfruttamento delle risorse umane e ambientali e profitto per pochi a discapito di tutti. Intendiamo portare avanti vere politiche sociali, del lavoro, del welfare, ambientali; un programma concreto, con proposte che si rivolgono al tessuto della città nel suo complesso, perché vogliamo una città coesa e solidale, per farla più forte. Oltre a coloro che da sempre ci sostengono, ci rivolgiamo ai tanti che non vanno più a votare, ai delusi da coloro a cui hanno creduto e che oggi li trovano schierati dalla parte opposta, a chi dice basta allo sfruttamento delle persone e delle risorse della terra, agli ambientalisti, ai lavoratori, ai precari, ai pensionati, ai disoccupati, ai cassaintegrati, ai piccoli commercianti, agli artigiani, agli studenti”.

“La nostra presenza sulla scheda elettorale ha una storia – sottolinea Ilario Farabegoli – e per i faentini è una prospettiva anche politica, ma è ugualmente una novità vera, perché il nostro programma guarda lontano. La nostra lista è attrezzata ‘per fare politica’ e per questa sfida presentiamo candidati di fare realmente i consiglieri comunali, grazie alle esperienze di molti”.

“Qualcuno ha fatto notare che la ‘galassia comunista’ anche in queste elezioni a Faenza è frazionata in due liste ciascuna col proprio candidato sindaco ‘a sinistra del Pd’ ed una che ha stretto un accordo col centrosinistra – precisa Rodolfo Dal Pane -. Al di là di qualche personalismo che potrebbe essere alla base di questa divisione, noi ribadiamo che siamo sempre disposti ad andare con tutti, purché abbiano i nostri valori”.

Punti cardine della lista Comunista sono interventi su welfare, lavoro, mobilità e viabilità, politiche contro il femminicidio, territorio e ambiente.

“Per noi è fondamentale che l’Amministrazione comunale lavori per il ritorno alla gestione pubblica di tanti servizi esternalizzati, privatizzati in nome di ragioni che non hanno portato benefici né all’utenza né tantomeno ai lavoratori che vi operano e penso in particolare alla sanità – specifica il candidato sindaco -. Noi ci spenderemo affinché venga costituito un tavolo permanente sullo sviluppo locale e il lavoro, per monitorare e capire con l’aiuto dei sindacati e delle imprese l’andamento delle dinamiche produttive e del lavoro per puntare alla ‘buona occupazione’, vero traino sociale. Non siamo quelli che cercano il conflitto con quello che una volta veniva chiamato il ‘padronato’: con un dialogo franco si possono ottenere grandi risultati a beneficio dell’intera comunità faentina”.

Per i Comunisti va potenziata “la mobilità pubblica in coerenza con i fabbisogni dell’utenza locale con particolare attenzione a quella scolastica ed anziana”.

Nel caso di liste di partito fuori dalle due coalizioni, come, appunto la lista Comunista formata dal P.R.C. e dal PCI, occorre tenere presente che, per superare lo sbarramento al di sotto del quale nessun rappresentante entra in Consiglio, si contano i voti dati alla lista; più precisamente: i voti dati alla lista si estendono anche al candidato sindaco, mentre i voti dati solo al candidato sindaco non si estendono alla lista. In altre parole, per i Comunisti la cosa migliore è ottenere sempre dai propri elettori una croce sul simbolo.

Il programma completo e altre informazioni su Rifondazione e PCI sono reperibili sul sito internet www.listacomunistafaenza2020.it.

I 24 candidati alla carica di consigliere comunale per la “lista Comunista”