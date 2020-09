I candidati socialisti di Faenza Coraggiosa in piazza con Isola

Francesco Pitrelli (22 anni, studente universitario) e Margherita Calzoni (37 anni, pubblicista e manager culturale) si sono presentati ieri mattina in Piazza del Popolo, con la partecipazione anche del candidato sindaco Massimo Isola. Pitrelli, che è anche segretario provinciale del PSI, ha presentato il suo progetto chiamato “Faenza città europea”, ha parlato quindi di proposte per i giovani, tra cui l’istituzione di un’agenzia comunale che metta a disposizione per loro affitti agevolati e regolari e l’organizzazione di un Festival annuale itinerante dell’Unione, per l’ambiente e la mobilità urbana, come il potenziamento e l’ampliamento del trasporto pubblico locale, per i diritti e per i servizi pubblici. Calzoni, invece, ha presentato le sue proposte, ponendo la cultura come faro per la sicurezza e il recupero urbano, ribadendo l’importanza dello studio, del Palio e dello sport e affermando che “Faenza deve ripartire da tre punti: conoscere se stessa, farsi conoscere ed implementare le competenze dei suoi cittadini.”