Ravenna, si riunisce domani il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 8 settembre, alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “Monopattini sì ma con giudizio. Prima di tutto il rispetto del codice stradale”; “160 presunti abusi edilizi dell’impianto di filodiffusione e santi politici del Comune di Ravenna”; “Nuovo stadio”; “Marina di Ravenna: medici di medicina generale e Casa della salute, quale realtà?”; “Un medico e mezzo non basta a Marina di Ravenna. Casa della salute in attesa da 10 anni”; “Passerelle di Casal Borsetti non più vietate in carrozzina, ma con le stesse barriere”.

Seguiranno le comunicazioni su delibere di giunta relative al Regolamento contabilità primo semestre 2020 e su prelevamento fondo di riserva, ai sensi della normativa vigente; successivamente le ratifiche delle delibere: “Fondi presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le politiche della famiglia e decreto ministro delle Pari opportunità e della famiglia del 25/06/2020 – azioni di sostegno ai gestori dei centri estivi e alle famiglie” e “Aggiornamento D.U.P. 2020/2022 ammissione a contributo per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, fondi strutturali europei, variazione al bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020, al piano investimenti 2020/2022 anno 2020, al programma triennale Lavori pubblici 2020/2022 elenco annuale 2020”.

Quindi si passerà alla discussione e al voto delle mozioni “Sulla regolamentazione e concessione di contributi, patrocini, spazi e sale pubbliche e “Su via Maccalone è tutta una frana”.

Infine saranno trattati gli ordini del giorno “In favore dell’erogazione contributi a sostegno ed alla incentivazione della pratica sportiva giovanile” e “Per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intersezione a raso fra via Bassette e via Giuseppe Di Vittorio in zona Bassette”.