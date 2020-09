Il senatore Felice Besostri a Ravenna per sostenere il NO al referendum

Nuovo appuntamento, a Ravenna, a sostegno del NO nel referendum costituzionale del 20 e 21 settembre prossimi. Dopo l’ incontro pubblico, del 2 settembre scorso, con Gianfranco Pasquino – è possibile rivedere e riascoltare https://www.youtube.com/watch?v=w2RXxqm5Y8c – il 9 settembre prossimo sarà a Ravenna l’avvocato e Senatore Felice Besostri, del Comitato Nazionale per il NO.

Felice Besostri ha sostenuto a suo tempo ricorsi alla Corte Costituzionale contro le leggi elettorali Porcellum e Italicum, in buona misura vinti, anche con il sostegno di molti attivisti dei Comitati in difesa della Costituzione della provincia di Ravenna.

In dialogo con Besostri saranno l’avvocato Andrea Maestri, a suo tempo deputato di Possibile, e Francesco Pitrelli, segretario provinciale del Psi, del Comitato Socialista per il NO, in Piazza XX Settembre (detta dell’Aquila) a Ravenna.

L’incontro è promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna e dal Comitato Socialista per il NO.

La cittadinanza è invitata ad intervenire e a partecipare al dibattito.