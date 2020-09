Lista per Ravenna denuncia due situazioni di degrado, a Lido Adriano e nel Borgo San Rocco

“Ci è stato rappresentato e documentato che in località Lido Adriano, tra la strada litoranea e la spiaggia, esiste uno stradello privato di uso pubblico, che versa in condizioni di degrado e insicurezza. Invaso da erbacce e rifiuti, con pietre sparse risalenti ad un preesistente muretto di delimitazione, denso di sconnessioni e di avvallamenti, risulta pericoloso per chi vi transita e di improbo utilizzo per le persone anziane e per quanti, avendo difficoltà motorie, devono usare deambulatori o carrozzine. Si ritiene necessario che codesta Polizia locale attivi le proprie competenze, funzioni e relazioni istituzionali affinché vengano esercitate sullo stradello in questione le attività antidegrado ordinarie di pulizia e manutenzione e quelle straordinarie di percorribilità e stabilizzazione dello sterrato, rispettivamente in capo all’amministrazione comunale e alla proprietà del terreno, o comunque sulla base delle dovute valutazioni tecnico-giuridiche.” Così Pasquale Minichini, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale del Mare che segnala il fatto al Comandante della Polizia locale e al Presidente del Consiglio territoriale.

Una seconda segnalazione arriva da Gianluca Benzoni capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale di Ravenna Sud. “Via Carraie, tra via Cesarea e via Scuole Pubbliche, pur essendo nel borgo San Rocco, è compresa urbanisticamente nel centro storico di Ravenna, derivando il suo nome dalle carraie che si vennero a formare in quel luogo dopo il 1654, quando il conte Guido Rasponi vi impiantò il Mulino Nuovo. Oggi non vi passano più i carri coi sacchi, ma chi vi abita e vi circola, molto frequentata da pedoni, biciclette e veicoli, non se la passa meglio. Un gruppo di residenti, facendosi carico dei loro molti anziani (33 ultra 65enni su 110), si è rivolta a Lista per Ravenna per segnalarne lo stato pessimo della pavimentazione, malandata e sconnessa, senza neanche le linee bianche che segnalino il centro della strada e il passaggio pedonale a lato. Appare addirittura tragica la condizione della signora 86enne che, abitando al civico 24, rischia di cadere ogni volta che si reca a piedi a fare la spesa o dal medico o in farmacia, perché, appena scende dallo scalino d’ingresso, s’inciampa in buche, crepe e avvallamenti (vedi foto sotto). Di qui l’interrogazione che oggi stesso Lista per Ravenna ha rivolto al sindaco per chiedergli se intende disporre, tramite il servizio Strade, a carico della ditta Sistema 3, gestore delle manutenzioni della viabilità comunale una sollecita messa in pristino delle condizioni di sicurezza di via Carraie.”