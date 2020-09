Luigi di Maio e Paola Taverna a Faenza per Massimo Isola e il Sì al Referendum costituzionale

Sabato 12 settembre alle 11.30, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la senatrice pentastellata Paola Taverna saranno in Piazza della Libertà a Faenza per sostenere il candidato sindaco per il centrosinistra Massimo Isola. Accanto al sostegno per il candidato della coalizione di cui fa parte anche il M5S, i due massimi esponenti pentastellati saranno in città anche per sostenere le ragioni del SI al Referendum costituzionale.