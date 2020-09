Ravenna, in consiglio comunale approvato odg “Per il miglioramento dell’intersezione a raso fra via Bassette e via Giuseppe Di Vittorio”

Nella seduta di (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna ha respinto la mozione “Sulla regolamentazione e concessione di contributi, patrocini, spazi e sale pubbliche” (19 voti contrari, 8 favorevoli); sono stati approvati all’unanimità la mozione (dopo emendamento) “Su via Maccalone è tutta una frana” e l’ordine del giorno “Per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intersezione a raso fra via Bassette e via Giuseppe Di Vittorio in zona Bassette”.