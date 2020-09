Aspiranti Sindaci di Faenza di fronte a platea sindacale: Cavina offre Presidenza del Mic a Isola, scherzando ma non troppo

Dibattito misurato tra i candidati sindaco di Faenza di fronte a Cgil, Cisl e Uil. Cavina (centrodestra) “offre” una presidenza a Isola (centrosinistra), Viglianti (Comunisti) chiede se c’è un posto anche per lui. Gentilini (PaP!): “C’è il rischio che in Consiglio non ci sia l’opposizione”.

Stanchezza fisica e qualche istante di deconcentrazione. I quattro candidati alla più alta carica di Palazzo Manfredi hanno mostrato diversi piccoli segnali di logoramento da campagna elettorale nel corso del dibattito organizzato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil nel cortile del Museo Internazionale delle Ceramiche in Viale Alfredo Baccarini. A condurre l’iniziativa sono stati Marinella Melandri (Cgil), Roberto Baroncelli (Cisl) e Carlo Sama (Uil), avendo a fianco i candidati sindaco Paolo Cavina (centrodestra), Paolo Viglianti (Comunisti), Massimo Isola (centrosinistra) e Roberto Gentilini (Potere al Popolo!). Il confronto è stato aperto con una breve illustrazione del documento che preventivamente era stato inviato ai candidati in cui sono racchiuse le posizioni e le idee che i tre sindacati hanno portato al dibattito per quanto riguarda il futuro di Faenza.

Quello che nelle premesse si presentava come l’incontro più importante della campagna elettorale, dato che era organizzato dai sindacati che rappresentano la più vasta fetta della popolazione che lavora e dei pensionati, non ha avuto numericamente l’uditorio che avrebbe meritato, scontando probabilmente la collocazione oraria e forse anche il luogo, certamente il migliore di tutti ma non “di passaggio”: un’ottantina di persone peraltro molto attente ha fatto da cornice ai vari interventi. Seduti ad ascoltare c’erano, fra gli altri, l’ex sindaco Giorgio Boscherini, gli ex assessori Elio Ferri, Alberto Servadei e Giulio Mongardi, il responsabile provinciale di Forza Italia Bruno Fantinelli, il capolista del MoVimento 5 Stelle Massimo Bosi e il referente faentino di “Potere al Popolo!” Mario Martino.

Ben sollecitati dai sindacalisti, i quattro candidati si sono confrontati su temi di primo piano: Faenza e l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina; creazione di occupazione stabile e di qualità; contrasto all’illegalità ed ai tentativi di infiltrazioni mafiose; sanità e sociosanitario; cura del territorio; mobilità sostenibile; investire sul futuro. Il dibattito è filato liscio e con toni sempre pacati, anche quando Gentilini, sul finire, ha attaccato a testa bassa i due principali e favoriti contendenti, Isola e Cavina. “Voglio fare un appello – ha detto il candidato di “Potere al Popolo!” -: sia che vinca il candidato di centrodestra, sia che vinca il candidato di centrosinistra, è la stessa cosa. Si rischia davvero un Consiglio comunale senza opposizione. Lo dico con molta serenità, lo dico con molta chiarezza: i candidati di centrodestra e di centrosinistra hanno ‘mangiato nello stesso piatto’ e adesso ci si rispolvera come novità. Matteo Renzi, per esempio, ha dato 80 euro solo ai lavoratori dipendenti, dimenticando i pensionati che sono parte fondamentale di questa società: molti problemi partono da lontano, ma li ritroviamo qui”.

Sul finire c’è stato spazio pure per una battuta, innescata sul tema della cultura da Cavina, il quale a distanza di neanche due giorni, quando in un altro dibattito pubblico aveva sorpreso la platea, ha detto: “Noi dobbiamo veramente puntare sulla cultura della nostra città e dobbiamo farlo soprattutto andando a cercare cosa? I turisti, che possono venire qui a Faenza a portare anche risorse. Quindi noi ce la metteremo tutta; io ho fatto una proposta l’altra sera a Massimo Isola che vorrei ripetere perché, secondo me, se ci sarà un futuro presidente lo vedrei veramente bene come presidente del Museo, ma lo dico sinceramente anche se qualcuno pensa che non sia vero”.

“C’è un lavoro pure per noi?” ha buttato lì, ironico, Viglianti.

“Non si sa. Isola ha le capacità per farlo – ha continuato Cavina -. Quindi non so se ci sarà un futuro; questo lo vedremo, però io sto programmando una squadra di persone molto capaci e vorremmo veramente rilanciare questo aspetto, soprattutto portare visitatori in città, che però va un po’ rinfrescata, un po’ abbellita, migliorando in particolare l’aspetto della ricettività, perché chi arriva a Faenza deve trovare quello che serve, almeno una brochure che spieghi tutto il percorso della cultura faentina che in questo momento non c’è, avere un ufficio della Pro Loco fuori dal centro dove si possano trovare le indicazioni per visitare il centro”.

Il resto di quello che dovrebbe essere stato l’ultimo confronto pubblico fra i quattro candidati alla carica di sindaco non ha avuto altri sussulti, dato che i temi affrontati hanno permesso a Cavina, Gentilini, Isola e Viglianti di confermare le rispettive proposte di governo già annunciate in diverse occasioni. È d’altra parte da notare come il dibattito sia partito con un argomento caro a Isola, gradito ma su cui discutere secondo Gentilini e Viglianti, sgradito a Cavina: l’Unione della Romagna Faentina, che vede insieme Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo e che si trova “sotto pressing” da parte di Modigliana (sindaco Giancarlo Dardi del Pd) e Tredozio (sindaca Simona Vietina di Forza Italia), città che vorrebbero entrare, dopo che Forlì ha avviato la propria uscita dall’Unione della Romagna Forlivese.

Nell’intervento di esordio, Cavina ha usato toni moderati, probabilmente per non scatenare una bagarre, dopo avere ascoltato e condiviso la sera prima il parere pubblico del sindaco civico di centrodestra Gian Luca Zattini di Forlì, il quale con “misurata signorilità” aveva affermato, citando Fantozzi: “L’Unione dei Comuni è una cagata pazzesca!”. “Alcune cose hanno dato risposte positive e apprezzabili, come un Piano Urbanistico unico, in questi due anni circa di rodaggio dell’Unione – ha affermato il civico di centrodestra -, altre un po’ meno. Noi siamo per un’Unione che vada rivista e riorganizzata. Quando, per esempio, ci troviamo alle prese con un problema in un Comune, occorre essere più rapidi e incisivi a porvi rimedio, senza perdere tempo. La Polizia Locale dell’Unione non riesce a dare copertura all’intero territorio, considerato poi che di notte non c’è alcuna pattuglia: questa situazione porta insicurezza. Una prima soluzione da mettere in campo è ‘liberare’ personale che sta facendo lavoro d’ufficio, immettendo altre persone da prelevarsi in altri settori comunali. All’Unione, insomma, occorre mettere mano velocemente”.

Isola ha definito l’Unione dei Comuni “una grande invenzione, la risposta amministrativa giusta alle trasformazioni del sistema”. “Dietro alla somma di 863mila euro, giunti dallo Stato proprio per il fatto di ‘essere Unione’ e non somma di Municipi – ha proseguito il candidato del centrosinistra – si unisce la razionalizzazione, che ha permesso di avere più risorse e più competenze. Faenza deve credere all’Unione, non come sommatoria di servizi ma come scelta netta”.