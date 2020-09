A Reda incontro con il candidato sindaco Isola e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi

I circoli territoriali del Partito democratico di Reda e di Santa Lucia insieme al PD faentino organizzano venerdì 11 settembre, alle ore 20.45, un incontro con il candidato sindaco Massimo Isola e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, che interverrà su temi di grande rilevanza per il mondo agricolo come le calamità naturali, la cimice asiatica e la nuova Politica Agricola Comune dell’Union europea, illustrando le politiche regionali e le opportunità per il futuro.

“Siamo convinti, con Massimo Isola, che Faenza possa diventare un esempio virtuoso di un’agricoltura di qualità che valorizzi i produttori locali, con ricadute positive sia sull’economia che sulla salute e il benessere generali – commentano dal PD -. Tra le nostre proposte infatti c’è anche quella di favorire il collegamento tra il mondo delle aziende agricole, e delle loro organizzazioni, con la Regione. E di rafforzare la delega dell’Assessore competente per il mantenimento dei rapporti con l’Assessorato regionale all’Agricoltura di modo che possa coordinare un tavolo permanente sull’agricoltura assieme alle associazioni di categoria locali”.

L’incontro sarà introdotto dalla consigliera regionale Manuela Rontini e si terrà alle ore 20.45 presso la sala del circolo La Roda, in via Birandola 118, Reda-Faenza.