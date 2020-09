Elezioni amministrative. Vice segretario Crippa (Lega) atteso a Faenza

Sabato 12 settembre il vice segretario federale della Lega, On. Andrea Crippa, è atteso in Romagna. Il deputato sarà alle 19.30 presso l’Enoteca Astorre in piazza della Libertà 16.

“Sarà un’occasione per conoscere i grandi temi della Lega che, come sempre, è presente sul territorio ed attenta ad ogni singola comunità – sottolinea l’On. Jacopo Morrone, Segretario Lega Romagna – Andrea è un amico, ma anche un parlamentare capace e che non si risparmia. Le candidature di Daniele Marchetti ad Imola e Paolo Cavina a Faenza dimostrano che vi è una grande volontà di alternanza anche nella nostra regione e sono convinto che potremo portare rinnovamento sia ad Imola che a Faenza. In queste ore – aggiunge l’On. Morrone – siamo preoccupati per la ripresa delle scuole. Ci giungono segnalazioni da tutti i territori di mancanze di aule, banchi, docenti e collaboratori scolastici. La scuola deve essere sicura e in presenza, ma ci sembra che questo Governo, questa Regione e le amministrazioni locali non siano in grado di garantirlo. Vigileremo – conclude Morrone – per fare in modo che i nostri bambini siano tutelati, sono la più grande risorsa che abbiamo. Nei programmi di Marchetti e Cavina l’istruzione, l’università e la formazione non sono parole su un pezzo di carta, ma investimenti con risorse ed idee”.