Incontro con l’urbanista Gabriele Bollini in piazza a Faenza per parlare di “Città della cura”

Europa Verde, a sostegno di Massimo Isola candidato sindaco per il centro-sinistra, invita la cittadinanza faentina ad un appuntamento politico, venerdì 11 settembre alle 19 in piazza del Popolo 14, di fronte al comitato Massimo Isola. Ai presenti verrà offerto un aperitivo con prodotti del territorio

“Città della Cura” è l’espressione chiave che indica lo spirito della conversazione in programma con Gabriele Bollini, urbanista esperto di rigenerazione urbana e consulente per Pubbliche Amministrazioni il quale afferma:

“Negli anni ho accumulato la consapevolezza che non esiste un sapere tecnico che non sia anche politico e che è dovere imprescindibile dei tecnici far emergere il significato politico delle scelte, lavorando per la massima informazione, la massima trasparenza e il massimo coinvolgimento delle collettività nelle scelte pubbliche. Pur lavorando, per scelta, nelle istituzioni, questo è quello che ho fatto in moltissime occasioni, aiutando gruppi, movimenti, associazioni, mettendo le mie competenze al servizio delle cause che ritenevo giuste.”

“Le molteplici necessità emerse con ancor maggiore evidenza a seguito della crisi sanitaria richiedono un nuovo approccio, “un nuovo inizio” appunto, che non vuole essere un mero slogan elettorale ma un invito a mettere insieme le competenze che già, mettere in luce nuove opportunità sociali e lavorative, raccogliere forza e fiducia per affrontare insieme presente e futuro anche per la nostra città”, spiegano da Europa Verde.