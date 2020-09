Ferrero (Fd’I) contesta la scelta del Comune di Ravenna di sospendere il servizio di pre e post scuola

“Apprendo che a pochissimi giorni dalla riapertura delle scuole, i genitori vengono avvisati, peraltro in maniera del tutto irrituale, vale a dire tramite un sms che: “l’amministrazione comunale ha ritenuto di non attivare il servizio di pre e post per la fascia d’età 3-6 anni nelle scuole dell’infanzia… per evitare l’intersezione dei bambini, per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio da Covid-19 e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica”. In altre parole un servizio utile che avrebbe sgravato molti genitori dal richiedere l’aiuto di una baby sitter per orari in cui spesso si è già al lavoro o non si è ancora rientrati, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, viene sospeso. Non si vuole entrare nel merito della necessità di salvaguardare la salute sia dei bambini che del personale scolastico, tuttavia, provenendo anche da un periodo in cui le famiglie hanno dovuto adattarsi e fare sacrifici per conciliare il lavoro con la chiusura delle scuole, di fatto iniziata a marzo, si sarebbe potuto e dovuto trovare una soluzione che conciliasse tutte e due le esigenze.” Così Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

Sullo stesso argomento, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Alberto Ancarani ha presentato un question time.