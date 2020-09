Lugo. Referendum, le informazioni utili per i cittadini

Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si voterà per il Referendum costituzionale. A Lugo si voterà in 35 sezioni elettorali, di cui una ospedaliera, distribuite in tutto il territorio: 21 a Lugo città, 3 a Voltana, 2 a Villa San Martino, 2 a San Bernardino, 1 a San Potito, Bizzuno, Cà di Lugo, San Lorenzo, Belricetto, Santa Maria in Fabriago e Giovecca. Complessivamente gli elettori iscritti per il Referendum sono 24.245 (12.697 femmine e 11.548 maschi). I residenti all’estero che voteranno per corrispondenza sono 936 (485 femmine e 451 maschi).

In vista del Referendum, il Comune di Lugo invita tutti gli elettori a controllare per tempo che la propria tessera elettorale non sia completa. Chi ha esaurito gli spazi sulla tessera è invitato a rivolgersi all’Ufficio Elettorale per averne una nuova. Fino a giovedì 17 settembre sarà possibile richiedere la tessera elettorale all’Urp con sede in largo Relencini 1 (piano terra), ma il rilascio non sarà immediato. Da lunedì 14 a giovedì 17 settembre l’Urp sarà aperto dalle 8.15 alle 13. L’ufficio elettorale (in largo Relencini al piano terra di fianco all’ufficio di stato civile) resterà inoltre aperto, per il rilascio immediato della tessera elettorale, venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove recarsi a votare.

Si ricorda che la Pubblica Assistenza Città di Lugo svolge un servizio gratuito di trasporto degli elettori con difficoltà motoria, anziani e disabili dalla propria abitazione al seggio elettorale. Le richieste vanno fatte entro le 13 di venerdì 18 settembre al numero 0545 32992. I cittadini devono comunicare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, seggio in cui vanno a votare e le eventuali difficoltà motorie. Nel pomeriggio di venerdì 18 settembre e nella mattinata di sabato 19 settembre i cittadini saranno ricontattati per l’indicazione dell’orario del trasporto.

Le persone sottoposte a trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di isolamento fiduciario o quarantena per Covid-19 non possono recarsi a votare, ma potranno richiedere il voto domiciliare, inviando al Comune una dichiarazione di attestazione della volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio. Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Lugo (www.comune.lugo.ra.it). Alla dichiarazione devono essere allegati il certificato attestante l’esistenza delle suddette condizioni, rilasciato da funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Usl (in data non anteriore al 6 settembre), copia del documento di identità del dichiarante, copia della tessera elettorale. La dichiarazione e la documentazione allegata devono pervenire all’Ufficio Elettorale entro martedì 15 settembre all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.lugo.ra.it.

Si ricorda inoltre che gli elettori che si recheranno ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto dovranno indossare la mascherina sin dall’ingresso nella sede del seggio e mantenerla indossata, coprendo naso e bocca, fino all’uscita; mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone; evitare in ogni modo assembramenti; mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri nel caso in cui venga richiesto dal presidente di seggio di togliersi la mascherina per il riconoscimento; igienizzarsi le mani con i prodotti che saranno messi a disposizione di tutti gli elettori prima che gli venga consegnata la scheda elettorale e la matita per il voto, anche nel caso in cui indossassero guanti; inserire la scheda elettorale votata e correttamente piegata direttamente all’interno dell’urna; trattenersi all’interno della sede di seggio elettorale il tempo minimo e indispensabile per esercitare il proprio voto. Gli elettori non potranno recarsi a votare con una temperatura corporea superiore a 37,5° (la temperatura non verrà rilevata all’ingresso delle sedi di seggio elettorale, pertanto si farà affidamento sul senso civico degli elettori).