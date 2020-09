Marina di Ravenna, al via la Festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna, nella prima serata Vasco Errani

Prende il via oggi sabato 12 settembre Festa a Marina, la festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna presso la storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna. La festa proseguirà nei tre giorni di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 settembre. Ospite della prima serata di sabato dalle 21 sarà Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna, senatore di Articolo Uno – Liberi e Uguali e relatore del Decreto Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Nell’incontro si parlerà del piano per la ripresa del recovery fund e delle prospettive politiche del centrosinistra e del Paese.