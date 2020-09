De Pascale, Baroncini e Morigi, ospiti della Festa a Marina di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna

Prosegue domenica 13 settembre Festa a Marina, la festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna presso la storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna. La festa si tiene nei tre giorni di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14. Ospiti della seconda serata dalle 18.30 con un’iniziativa dal nome “Grande come una città: l’impegno e le sfide per Ravenna verso il 2021” saranno Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Gianandrea Baroncini, assessore all’ambiente, Valentina Morigi, assessora al bilancio, alla casa e ai servizi sociali.

La Festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna sarà chiusa lunedì 14 settembre da Pierluigi Bersani, deputato di Leu-Articolo Uno, intervistato dalle 21 da Piergiorgio Carloni.