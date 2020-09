Il Direttore Generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori su situazione medici e Casa della Salute a Marina di Ravenna

Martedì 8 settembre, Articolo Uno e Sinistra per Ravenna, hanno presentato un Question Time con risposta in Consiglio Comunalein cui si chiedeva al Sindaco se risponde al vero che il numero di Medici di Medicina Generale di Marina di Ravenna non è più adeguato alla popolazione e in caso affermativo che provvedimenti intende mettere in campo Ausl Romagna.

Un’altra domanda riguardava in quale stato di avanzamento siano le attività necessarie all’apertura della Casa della Salute di Marina di Ravenna.

“Le risposte fornite da Tiziano Carradori – spiegano dai due partiti – ci soddisfano, ma non completamente. É vero che l’AUSL ha attivato le procedure per sostituire un medico che trasferirà la propria attività da Marina di Ravenna a Lido Adriano (ma che comunque ha garantito di continuare per il momento l’attività presso l’ambulatorio di Marina), però purtroppo la sua completa sostituzione è ancora in corso di valutazione. Per quanto riguarda invece la realizzazione della Casa della Salute di Marina di Ravenna, si evidenzia la volontà dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda Sanitaria di condividerne il progetto, ma con nostro grande dispiacere non si può dimenticare che nonostante sia stata messa a disposizione la sede del Consiglio Territoriale del mare, molti Medici di Medicina Generale non hanno dato la disponibilità a trasferirsi”.

“Certi di ricevere sempre una pronta risposta da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte di AUSL Romagna – concludono -, continueremo ad effettuare una attenta supervisione della situazione”.

A questo link, la risposta per intero del Direttore Generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori.