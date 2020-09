Incontro pubblico a Cervia del comitato per il No al Referendum Costituzionale

Le ragioni del No al Referendum Costituzionale per il quale si andrà al voto il prossimo 20 e 21 settembre, saranno approfondite in un incontro pubblico che si terrà a Cervia, lunedì 14 settembre alle 20.45 nella sala XXV Aprile, con l’incontro con l’on. Giovanni Paglia di Sinistra Italiana e Marco Giornelli, Giovane Democratico per il NO. Coordina Cinzia Tesei.

Il Comitato cervese del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale è impegnato da alcune settimane con banchetti e volantinaggi in una campagna di informazione ai cittadini ed agli ospiti italiani della città sulle ragioni del NO ad un referendum che deve decidere se cambiare o meno la nostra Costituzione con un taglio di 345 parlamentari, oltre un terzo.

“Questo taglio – spiegano dal comitato cervese per il NO – è sostenuto da una ridicola promessa di risparmio, ma in realtà è un tassello di un disegno più complesso che prevede anche una nuova legge elettorale, senza scelta dei candidati e con una elevata soglia di accesso che impedirebbe a milioni di cittadini di essere rappresentati in Parlamento. I cittadini italiani si sono già espressi in 2 occasioni, 2006 e 2016, contro proposte di revisione costituzionale che prevedevano, fra le altre cose, la riduzione del numero dei parlamentari e le hanno bocciate entrambe e anche stavolta chiediamo alle elettrici e agli elettori di difendere la Costituzione con un chiaro NO al taglio del Parlamento e al taglio della democrazia”.