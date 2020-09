Campagna per il NO in provincia di Ravenna: i prossimi incontri pubblici e i banchetti nelle piazze della provincia ravennate

“Stiamo arrivando all’ultima settimana di una campagna referendaria da noi affrontata con l’obiettivo di informare e spiegare le nostre ragioni. Abbiamo profuso molto impegno. Non era scontato, vista la stagione e i tempi stretti – dichiara Maria Paola Patuelli Portavoce del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna-. Il nostro è un NO che si oppone a semplificazioni e illusioni che dicono: “meglio pochi che tanti. E’ in arrivo una nuova legge elettorale che ridà al popolo sovrano il diritto di scegliere chi li rappresenta”. Pochi? Il meno è di per sé buono? Ma chi sono i pochi, e chi li sceglie?”

“Le ultime notizie ci dicono che la proposta di legge elettorale depositata è, di nuovo, a liste bloccate, con pluricandidature e con una soglia di sbarramento al 5%.” proseguono. Dovrebbe essere questa la promessa per convincere al Sì? Una legge elettorale di nuovo anticostituzionale? Da discutere dopo il referendum? Per quale ragione dovremmo fidarci? Una situazione ambigua che noi, “popolo sovrano”, respingiamo. In assenza di CHIAREZZA, vogliamo essere CHIARI. Quindi continua il nostro impegno di informazione, confronto e dialogo. Il nostro è un NO sempre più motivato e convinto.

“Pare che almeno un Sindaco, il Sindaco di Cervia, che non ha risposto alla nostra lettera, ne abbia però tenuto conto. Ha spostato seggi dalle scuole ad altri luoghi, e continua a cercare soluzioni alternative. Chiediamo agli altri Sindaci della provincia Ravenna di fare altrettanto. Anche questa è politica” prosegue la Patuelli.

Ultimi BANCHETTI

A Faenza, mercoledì 16 mattina, in piazza del mercato

A Lugo mercoledì 16 mattina, in largo della Repubblica, sarà presente anche l’attore Ivano Marescotti

A Ravenna mercoledì 16 mattina, nel mercato grande, lato Viale Berlinguer, mercoledì 16 pomeriggio e venerdì 18 pomeriggio, in piazza Einaudi.

A Cervia, giovedì 17 mattina, in Piazzetta Pisacane

Gli ultimi INCONTRI PUBBLICI

CERVIA

Lunedì 14 settembre, ore 20.45

Sala XXV Aprile, in Piazza XXV Aprile n. 1

NO al Taglio dei Parlamentari, NO al Taglio della Democrazia

con l’On. GIOVANNI PAGLIA e MARCO GIORNELLI, Giovane Democratico per il NO,coordina CINZIA TESEI

LUGO

Martedì 15 settembre, ore 21

Salone Estense della Rocca di Lugo

Costituzione, riforma o progressiva cancellazione ?

con LUCA ALESSANDRINI, vice Presidente Salviamo la Costituzione – Bologna, coordina PAOLO ZAMA

FAENZA

Mercoledì 16 settembre, ore 20.30

Sala 4 a Faventia Sales

Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari:

cosa devi sapere

per un NO consapevole

con IVANO MARESCOTTI e MARCO GIORNELLI, dei Democratici per il NO, coordina ANTONELLA BACCARINI

BAGNACAVALLO

Giovedì 17 settembre, ore 20.45

Sala Oriani, Via Cadorna 10

Le ragioni del NO

con IVANO MARESCOTTI, VALENTINA GIUNTA, presidente ANPI Bagnacavallo, OMBRETTA CORTESI, presidente provinciale ARCI coordina GIANLUIGI MELANDRI

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna

CHIUSURA della campagna referendaria con MOLTE VOCI a RAVENNA

Venerdì 18 settembre, ore 18

Sala Buzzi, Viale Berlinguer 11

L’Italia è una Repubblica Parlamentare. O NO?

con FABRIZIO TONELLO, presidenza nazionale di Libertà e Giustizia

MAURO SENTIMENTI, portavoce Coordinamento per la Democrazia Costituzionale dell’Emilia Romagna

On. ANDREA MAESTRI

On. GIOVANNI PAGLIA

coordina MARINELLA ISACCO, coordinatrice Circolo LeG di Ravenna

Tutta la cittadinanza è invitata partecipare a ogni incontro e a intervenire nel dibattito