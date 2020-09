Faenza, Massimo Isola: nessun imbarazzo su Zannoni, piuttosto sono imbarazzanti incoerenze del centrodestra

“Corre l’obbligo di tornare su una vicenda che ritenevo chiusa ma su cui qualcuno tenta di nuovo di speculare: la rinuncia alla candidatura di Cristiano Zannoni regolarmente presentata il 29 agosto scorso e protocollata dall’Ufficio elettorale come da documentazione allegata. La presenza del nominativo sui documenti ufficiali, compresi i tabelloni elettorali a beneficio degli elettori, dipende semplicemente dal fatto che al momento della rinuncia le liste erano già state approvate dalla commissione preposta: un atto formale non più modificabile. L’aspetto sostanziale invece è che l’atto di rinuncia di Zannoni lo rende in ogni caso ineleggibile. Una semplice telefonata di tre minuti all’Ufficio elettorale avrebbe chiarito la questione e ogni dubbio sulla mia buonafede.” Così una nota del Comitato elettorale di Massimo Isola e quindi da attribuire al Candidato Sindaco del centrosinistra.

“Nessun imbarazzo quindi da parte mia. Piuttosto credo sia il tentativo di sviare l’attenzione dalle scene, quelle si imbarazzanti, a cui si è assistito in questi giorni: comizi politici in cui viene ripetuto come un mantra di dover spazzare via tutto dopo “i disastri” dell’amministrazione precedente. Affermazioni fatte con a fianco un candidato sindaco, Paolo Cavina, parte importante per quattro anni e mezzo su cinque con Insieme per Cambiare di quella stessa amministrazione, approvando senza critiche o proposte alternative tutte le scelte. Quegli stessi che non più tardi di pochi mesi fa hanno sostenuto il centrosinistra e il Presidente Bonaccini durante le elezioni regionali. – continua Isola – So bene che in certi casi la politica ci ha abituati alle contraddizioni e alla faccia tosta di chi è capace di affermare tutto e il contrario di tutto. Ma nel caso del centrodestra faentino e del suo candidato sindaco credo si sia raggiunta una vetta di incoerenza che supera ogni più fervida immaginazione. Faenza e il periodo che stiamo vivendo meritano grande senso di responsabilità, non maldestri tentativi di screditare qualcuno tramite fake news.”

INIZIATIVE DELLA LISTA FAENZA CONTEMPORANEA PER ISOLA

Faenza contemporanea propone incontri e tavola rotonda con i candidati, ospiti e interventi musicali in vista del voto di domenica e lunedì. Martedì 15 settembre alle ore 19,00 in Piazza Nenni incontro con ospiti di eccellenza: Cristiano Cavina scrittore e Vittorio Bonetti artista musicale. Modera Matteo Zauli. Si parlerà di formazione, artigianato, arte, ceramica, design, centro storico con alcuni candidati della lista. Cristiano Cavina scrittore e Vittorio Bonetti, intratterranno con le loro storie e canzoni di Romagna. Di Faenza Contemporanea saranno presenti: Beatrice Bassi, designer grafico; Emanuele Fregnani, Hdi assicurazioni e collaboratore di organizzazione eventi; Paola Pescerelli Lagorio, presidente della Casa Museo Raffaele Bendandi; Filippo Lo Piccolo, dottore commercialista e revisore legale, docente e tutor presso Università di Bologna; Martino Neri, pittore; Claudio Ossani, giornalista; Martina Scarpa, apprendista ceramista.

Mercoledì 16 settembre alle ore 19.00, al Parco Punta degli Orti, di Via Firenze – Bocche dei Canali, a Faenza si parlerà di benessere e territorio con il candidato di Faenza contemporanea Massimo Solaroli insegnante di educazione fisica, proprietario di un centro fitness, allenatore nazionale di pallacanestro con esperienze in serie A maschile e femminile (club atletico Faenza compreso). Ospiti: Davide Caroli, osteopata e Gaia Leonardi, istruttrice presso asd Gioca lo Sport Senza Frontiere, insegnante di Yoga e ceramista.

Sul tema La cultura può creare valore aggiunto all’interno del settore agroalimentare? martedì 15 settembre ore 10.00 all’Azienda Agricola Gallegati, Via Lugo, 182 a Faenza Faenza propone un focus rivolto all’enogastronomia. Partecipano: Leonardo Ricci – Faenza contemporanea capolista, project manager Enoteca Regionale Emilia Romagna – Rocca Sforzesca, Dozza insieme agli ospiti Ettore Pezzi – agronomo; Mario Baldini – Associazione culturale Primola di Cotignola – organizzatore dell’Arena delle Balle di paglia; Nicole Poggi – fondatrice e CEO di Route ‘n Roots – Food & Wine brand Management; Enrico Vignoli – Francescana Group.