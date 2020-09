Faenza, per Forza Italia Castaldini sostituisce Bernini nel comizio a sostegno di Cavina

Cambio della guardia oggi per Forza Italia a sostegno di Paolo Cavina. La Presidente dei Senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini è costretta a proseguire la campagna elettorale in corso per la regione Puglia e non potrà intervenire all’incontro pubblico che si svolgerà quest’oggi alle ore 18 al Caffè Bellini di Piazza del Popolo. A rappresentare Forza Italia sarà dunque Valentina Castaldini, capogruppo in Regione. Oltre al Candidato Sindaco Paolo Cavina, parteciperanno all’incontro il capolista di Rinnovare Faenza Tiziano Cericola, il coordinatore provinciale di Forza Italia Bruno Fantinelli e il Vicecoordinatore regionale Alberto Ancarani.